Ancelotti recebe bênção no Cristo Redentor antes de estreia na Seleção

Ancelotti é recebido aos p´[es do Crizto pelo Padre Omar, reitor do Santuário - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, teve uma manhã de sábado, 31/5, de turista no Rio de Janeiro. Afinal, com a presença de sua comitiva e de membros da CBF, o novo comandante canarinho conheceu o Cristo Redentor, no Corcovado. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar o recebeu e o presenteou com um terço. Além disso, ganhou a bênção do religioso.

Carlo Ancelotti se desligou do Real Madrid no sábado passado, após o jogo contra a Real Sociedad. Em seguida, viajou em jatinho particular que a CBF alugou e desembarcou no Brasil no domingo. No dia seguinte, foi apresentado, no Rio de Janeiro, como o novo treinador da Seleção. E fez sua primeira convocação, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias.

Entre a convocação e a apresentação dos jogadores, que será nesta segunda-feira, o treinador vem conhecendo um pouco do país. Além do passeio no Corcovado, também a companhou o jogo do Botafogo contra a LDU, na quarta-feira, no Nilton Santos, e, na quinta-feira, o duelo entre Flamengo e LDU, no Maracanã — ambos pela Libertadores. Enfim, está analisando uma casa que será a sua base quando estiver na capital carioca.

Ancelotti em ação na Seleção

Os jogadores da Seleção Brasileira se apresentam ao treinador Ancelotti, em São Paulo, nesta segunda-feira, 2/6, pela manhã. Realizarão dois treinos no CT do Corinthians e embarcam para Guayaquil, onde enfrentarão o Equador nesta quinta-feira, 5/6. Depois, voltarão para São Paulo. Enfim, treinarão e se concentrarão na capital paulista até terça-feira, 10/6, data do duelo contra o Paraguai, na Neo Química Arena, pela 16ª de 18 rodadas.

O Brasil ocupa a 4ª colocação, com 21 pontos. A liderança é da Argentina, com 31 pontos. Pelo regulamento, seis das dez seleções participantes garantem vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas o sétimo colocado disputará uma repescagem por uma vaga adicional.

No momento, a Venezuela ocupa a 7ª posição, com 15 pontos. Vale lembrar que o Equador, com 23 pontos, é o vice-líder; já o Paraguai, também com 21 pontos, está em 5º lugar.

