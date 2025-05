Internacional x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional recebe o Fluminense neste domingo, às 20h30, pela 11ª rodada do Brasileirão 2025, no estádio Beira-Rio. Colorados somam 11 pontos e ocupam a 14ª colocação na tabela de classificação. Por outro lado, o Tricolor tem 17 e está em 5º no Campeonato.

Os dois times vêm de resultados recentes favoráveis. A partida será a última do Fluminense antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Onde assistir

A transmissão ficará a cargo do Sportv e do Premiere.

Como chega o Internacional

Classificado para as oitavas de final da Libertadores e se recuprerando na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter promete carimbar o passaporte do Fluminense, que fará sua última partida no Brasil antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time colorado engatou uma invencibilidade de cinco jogos na temporada.

Nos três triunfos, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil, segundo o “Sofascore”, o aproveitamento foi superior a 73%. Além disso, houve uma melhora criativa e ofensiva do Internacional, com nove gols marcados. Até porque o time conseguiu criar 19 grandes chances.

Como chega o Fluminense

O jogo ser contra um “Internacional” faz muito sentido para o Fluminense, que vai para a disputa do Super Mundial de Clubes. Após “cumprir todas as metas” até aqui, o Tricolor joga contra o Inter pela última vez antes de viajar para os Estados Unidos.

A vitória por 2 a 0 sobre o Once Caldas, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana, fez o derradeiro objetivo ser alcançado antes do Campeonato Mundial. Assim, classificado na Sula, na Copa do Brasil e na parte de cima do Brasileirão, o Flu faz uma escala no Rio Grande do Sul antes de ir para os EUA.

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Série B – 11ª rodada

Data/Hora: 01/6/2025, às 20h30

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique, Gustavo Prado (Vitinho), Alan Patrick e Wesley; Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva (Ignacio), Freytes e Fuentes (Renê); Martinelli, Hércules, PH Ganso (Lima) e Árias; Serna (Keno) e Eve. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR).

VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

