Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Palmeiras fazem um duelo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (1º). As equipes se enfrentam no Mineirão, às 19h30, pela décima primeira rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão lidera a competição com 22 pontos e vem empolgado após golear o Sporting Cristal, pela Libertadores. Já a Raposa está na terceira colocação, com 20 pontos somados e descansou seus titulares no meio de semana, ao mandar um time reserva contra o Santa Fé, na Sul-Americana.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Como chega o Cruzeiro

No meio de semana, o Cruzeiro fez a sua última partida pela Copa Sul-Americana, quando empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fé, da Argentina, encerrando a participação na competição fora até mesmos dos playoffs. Assim, o foco da equipe Celeste passa a ser totalmente o Campeonato Brasileiro, onde faz grande campanha e está a dois pontos do líder. Contudo, o técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com Lucas Villalba, suspenso e Matheus Henrique e João Marcelo, lesionados. Além disso, o atacante Wanderson é dúvida, já que ainda se recupera de uma contusão. A esperança da equipe fica por conta da dupla Gabigol e Kaio Jorge que vem brilhando nas últimas rodadas.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras também jogou no meio de semana e goleou o Sporting Cristal, do Peru, por 6 a 0. Aliás, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira teve uma campanha perfeita na fase de grupos da Copa Libertadores, com seis vitórias em seis jogos. Contudo, o treinador também terá seus desfalques para o embate no Mineirão. Afinal, a dupla de zagueiros titular, Gustavo Gómez e Murilo estão suspensos. Assim, Bruno Fuchs e Micael devem fazer a dupla de zaga. Além disso, Bruno Rodrigues e Figueredo seguem no DM. Em contrapartida, Felipe Anderson voltou a treinar, mas ainda é dúvida e pode ser preservado, visando o Super Mundial de Clubes.

CRUZEIRO x PALMEIRAS

11° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/06/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Richard Rios; Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

