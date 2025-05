Real Madrid tem elenco mais caro do mundo; Veja a lista da Forbes

Real têm um elenco avaliado em US$ 6,75 bilhões (R$ 38,5 bilhões) de acordo com a Forbes - (crédito: María Jiménez/Real Madrid)

A revista americana Forbes, especializada em economia, divulgou o ranking anual de clubes de futebol mais valiosos do planeta em 2025. Desta maneira, o estudo leva em consideração uma combinação de fatores financeiros, incluindo receitas operacionais, contratos de transmissão, patrocínio e o valor de mercado estimado de cada equipe. Aliás, a Premier League inglesa continua a dominar a lista, com 12 clubes entre os 30 mais valiosos, seguida pela Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos, com sete representantes.

Assim, pelo terceiro ano consecutivo, o Real Madrid lidera o ranking com um valor estimado de US$ 6,75 bilhões. Afinal, a equipe espanhola se beneficia de uma base global de fãs de mais de 650 milhões. Além de receitas robustas provenientes de direitos de transmissão e acordos comerciais.

O Manchester United, porém, mesmo com a má campanha nesta temporada, ocupa a segunda posição com US$ 6,6 bilhões. Aliás, este valor reflete o recente investimento de Jim Ratcliffe, fundador do grupo Ineos, que adquiriu 27,7% do clube por US$ 6,5 bilhões, o maior valor já pago por uma participação acionária em um clube de futebol.

O Barcelona segue em terceiro lugar com US$ 5,6 bilhões. Após um período de desafios financeiros, o clube catalão, porém, tem mostrado sinais de recuperação, impulsionados por uma gestão mais eficiente e desempenho competitivo nas principais competições.

A Premier League, sobretudo, continua sendo a liga mais valiosa, com 12 clubes representados no ranking. Além dos já mencionados Manchester United e Liverpool, destacam-se, inclusive, Tottenham, Chelsea, Arsenal e West Ham, refletindo, desta maneira, a força financeira e o apelo global da liga inglesa.

Major League Soccer: Crescimento Acelerado

A Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos também se destaca, com sete clubes entre os 30 mais valiosos. O LAFC lidera a representação americana com US$ 1,2 bilhão, seguido por LA Galaxy e Atlanta United, evidenciando, portanto, o crescimento e a profissionalização do futebol nos EUA.

Lista Completa dos 30 Times Mais Valiosos do Mundo em 2025

Real Madrid – US$ 6,75 bilhões Manchester United – US$ 6,6 bilhões Barcelona – US$ 5,65 bilhões Liverpool – US$ 5,4 bilhões Manchester City – US$ 5,3 bilhões Bayern de Munique – US$ 5,1 bilhões Paris Saint-Germain – US$ 4,6 bilhões Arsenal – US$ 3,4 bilhões Tottenham Hotspur – US$ 3,3 bilhões Chelsea – US$ 3,25 bilhões Juventus – US$ 2,15 bilhões Borussia Dortmund – US$ 2,05 bilhão Atlético de Madrid – US$ 1,7 bilhão Milan – US$ 1,5 bilhão Los Angeles FC – US$ 1,25 bilhão Inter Miami – US$ 1,2 bilhão Inter de Milão – US$ 1,15 bilhão West Ham – US$ 1,12 bilhão Newcastle United – US$ 1,1 bilhão LA Galaxy – US$ 1 bilhão Atlanta United FC – US$ 975 milhões Aston Villa – US$ 900 milhões New York City FC – US$ 875 milhões Brighton & Hove Albion – US$ 860 milhões Fulham – US$ 850 milhões Austin FC – US$ 825 milhões Roma – US$ 810 milhões Seattle Sounders – US$ 800 milhões Crystal Palace – US$ 790 milhões D.C. United – US$ 785 milhões

