Torcidas de Inter de Milão e PSG vivem clima de festa em Munique

Enfim, chegou o tão aguardado momento: PSG e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), na final da Champions League 2024/25. Por isso, as ruas de Munique foram tomadas pelas torcidas dos dois clubes desde as primeiras horas do dia, especialmente nos arredores da Allianz Arena, palco do confronto e casa do Bayern de Munique.

Além disso, as torcidas se concentraram na Marienplatz, principal praça e ponto turístico da cidade. O local é célebre por sediar eventos públicos, manifestações culturais e celebrações esportivas, como, por exemplo, os títulos do Bayern. Desse modo, o clima de festa já tomou conta da cidade muito antes do apito inicial.

Contudo, a presença de torcedores da Inter de Milão é claramente maior. Tanto no centro quanto nos arredores do estádio, a impressão geral é de que os italianos estão em vantagem numérica. Aliás, a cidade se transformou em um verdadeiro mar de camisolas nerazzurri, criando uma atmosfera dominada pelas cores azul e preta.

Torcidas ainda buscam ingressos

Enquanto muitos celebram e fazem festa pelas ruas, outros ainda buscam ingressos para assistir ao jogo decisivo. Embora os bilhetes oficiais, vendidos pela Uefa, tenham se esgotado rapidamente — com preços que variavam entre 70 e 950 euros (excetuando-se camarotes e áreas VIP) —, ainda assim é possível encontrá-los nas mãos de cambistas. No entanto, como costuma ocorrer nessas ocasiões, os valores são inflacionados de maneira exorbitante. Há relatos, inclusive, de torcedores dispostos a pagar até 2.000 euros por uma única entrada, especialmente nos arredores da Allianz Arena.

Ao todo, foram disponibilizados 64.500 ingressos para o duelo na Allianz Arena. Importante lembrar que este estádio também foi palco da final na temporada 2012/13. Além disso, Munique carrega uma curiosidade histórica: nas outras quatro finais de Champions League que sediou, sempre houve a consagração de um campeão inédito.

Com isso, cresce a esperança dos torcedores do PSG, que disputam sua segunda final e ainda buscam conquistar o título europeu pela primeira vez. Por outro lado, a Inter de Milão entra em campo com o objetivo de levantar a taça pela quarta vez, encerrando um jejum de 15 anos sem triunfos continentais.

