Antony se despede do Betis e agradece aos torcedores: ‘Com vocês, voltei a sorrir’

Antony utilizou as redes sociais para se despedir do Betis, clube que abriu as portas para o atacante no início do ano. Em baixa no Manchester United, o atacante reencontrou o bom futebol na Espanha e integra a primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo em junho.

Emprestado pelo clube inglês, com quem tem contrato até junho de 2027, Antony virou peça fundamental do técnico Manuel Pellegrini no Betis.

“Quando cheguei aqui, não sabia o que esperar. Mas nem nos meus melhores sonhos imaginei encontrar o que encontrei. Desde o primeiro passo neste clube, senti algo diferente. Era como voltar para casa e reencontrar um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido. Com vocês, voltei a sorrir, encontrei o menino lá de trás, aquele que amava o futebol com todo o coração. Com vocês, o futebol voltou a ser amor. O amor verdadeiro. Obrigado por me acolherem como um dos seus, por me devolver a alegria de jogar futebol”, comentou o jogador.

Antony cita momentos ruins na carreira antes de chegar ao Betis

No vídeo, o brasileiro recordou a infância e o início da carreira. Antony citou os momentos ruins vividos nos últimos anos, após deixar o Ajax para atuar pelo Manchester United.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antony Santos (@antony00)

Antony chegou ao Betis em janeiro, emprestado pelo United. Em Sevilha, marcou nove gols e deu seis assistências em 26 partidas. Dessa maneira, tornou-se peça fundamental no esquema do técnico Pellegrini.

Na temporada, ajudou a equipe espanhola a chegar à final da Conference League, perdendo para o Chelsea na final, e à sexta colocação de LaLiga, garantindo um lugar na próxima Europa League.

O destino de Antony ainda é incerto. Ainda não se sabe se o técnico Rúben Amorim vai aproveitá-lo no Manchester United. Uma alternativa é o clube negociá-lo – e não faltam interessados, de acordo com a imprensa europeia. Aliás, o Atlético de Madrid pode ser um destino.

Contudo, o Manchester United pretende recuperar parte do alto investimento feito para comprá-lo junto ao Ajax. O clube inglês não aceitaria um valor inferior a 50 milhões de euros (R$ 322 milhões). Afinal, pagou 100 milhões de euros (R$ 645 milhões) ao clube holandês.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.