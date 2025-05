Fechado! Everton anuncia compra de Alcaraz, do Flamengo

O Everton anunciou em suas redes sociais que ativou a cláusula para comprar o meia Carlos Alcaraz, do Flamengo. O clube inglês não informou o valor do negócio em sua postagem.

Os clube fecharam a negociação nos moldes acordados no empréstimo. Assim, o Rubro-Negro receberá 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões). Além disso, os cariocas poderão receber mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bonificação, de acordo com metas alcançadas pelo jogador no clube de Liverpool.

Os bônus incluem a quantidade de jogos como titular na Premier League e classificações para as principais competições continentais, principalmente a Champions League.

As partes do negócio já assinaram o acordo, que será concluído no fim do mês de junho, quando termina o vínculo do jogador com o Everton. Na Inglaterra, Alcaraz foi titular em sete dos 17 jogos da equipe.

O meia precisava começar jogando nove partidas na Premier League para o Everton ser obrigado a comprar o jogador. Apesar de não alcançarem a meta estipulada em contrato, os ingleses optaram por adquirir o meia.

Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024 como o jogador mais caro da história do Flamengo: 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões à época). O jogador disputou apenas 19 partidas pelo Rubro-Negro, com três gols marcados e duas assistências.

