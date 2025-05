Olympique de Marselha venceu a única final de Champions entre franceses e italianos

O confronto entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão deste sábado, válido pela final da Liga dos Campeões 2024/2025, marcará apenas a segunda ocasião em que franceses e italianos se enfrentam na principal competição interclubes do futebol mundial. Em 26 de maio de 1993, o Olympique de Marselha alcançou o maior feito da história do futebol francês ao vencer o Milan por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões da UEFA. A partida, aliás, ocorreu na mesma cidade de Munique, só que no Olympiastadion. O gol histórico, marcado de cabeça pelo zagueiro Basile Boli, garantiu ao clube marselhês o título inédito e fez do OM o primeiro – e até hoje único – clube francês a conquistar o principal torneio europeu de clubes.

A edição de 1992/93, inclusive, foi a primeira com o nome oficial de “Liga dos Campeões”, substituindo a antiga “Taça dos Clubes Campeões Europeus”, e introduzindo uma fase de grupos antes da decisão.

O caminho até a final

O Olympique de Marselha, treinado pelo experiente belga Raymond Goethals, em resumo, teve uma campanha sólida. Começou eliminando o Glentoran da Irlanda do Norte com um agregado de 8 a 0, e depois passou pelo Dínamo de Bucareste com dois triunfos. Na fase de grupos, enfrentou Rangers, Club Brugge e CSKA Moscou, terminando na liderança do Grupo A, com três vitórias e três empates.

O Milan, comandado por Fabio Capello, em suma, vinha de uma campanha impecável. Eliminou o Olimpija Ljubljana (7–0 no agregado) e o Slovan Bratislava (5–0), antes de vencer todos os seis jogos na fase de grupos contra Porto, PSV Eindhoven e IFK Göteborg. A equipe italiana chegava como ampla favorita, embalada por um elenco estrelado.

A grande final

No palco alemão do Olympiastadion, em Munique, 64.400 espectadores presenciaram uma final muito equilibrada. O Milan controlava mais a posse de bola, mas encontrava dificuldades para furar a defesa francesa. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o meio-campista ganês Abedi Pelé cobrou escanteio e Basile Boli cabeceou com precisão, vencendo o goleiro Rossi.

Na segunda etapa, os italianos pressionaram, mas o Marselha resistiu bem, sustentando o placar até o apito final. A vitória, dessa forma, deu à França seu primeiro título europeu de clubes, encerrando décadas de tentativas frustradas.

Escalações

Olympique de Marselha:

Barthez; Angloma (Durand), Boli, Desailly, Di Meco; Eydelie, Deschamps (capitão), Sauzée; Abedi Pelé; Völler (Thomas), Boksic.

Técnico: Raymond Goethals.

Milan:

Rossi; Tassotti, Costacurta, Baresi (capitão), Maldini; Donadoni (Papin), Albertini, Rijkaard, Lentini; Van Basten (Eranio), Massaro.

Técnico: Fabio Capello.

O último ato de Van Basten

A final de 1993 também marcou o último jogo oficial de Marco van Basten. O craque holandês, então com 28 anos, sofreu com lesões crônicas no tornozelo e precisou ser substituído aos 86 minutos. Após longas tentativas de recuperação, Van Basten, afinal, anunciou sua aposentadoria em 1995.

Escândalo extracampo e consequências

Apesar do feito histórico, o título europeu foi rapidamente ofuscado por um escândalo de suborno no Campeonato Francês. O presidente do clube, Bernard Tapie, foi acusado de tentar comprar jogadores do Valenciennes para facilitar a vitória do OM em jogo válido pela liga local, às vésperas da final europeia.

Como punição, o Marselha foi rebaixado para a segunda divisão francesa e proibido de disputar a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA da temporada seguinte. No entanto, o título europeu foi mantido, já que o escândalo não envolveu diretamente partidas da competição continental.

Clubes franceses em finais da Liga dos Campeões da UEFA

Até 2025, clubes franceses chegaram à final da principal competição europeia de clubes em oito ocasiões. Apenas o Olympique de Marselha, por fim, conseguiu levantar o troféu:

1955–56 – Stade de Reims 3×4 Real Madrid 1958–59 – Stade de Reims 0×2 Real Madrid 1975–76 – Saint-Étienne 0×1 Bayern de Munique 1990–91 – Olympique de Marselha 0×0 Estrela Vermelha (3×5 nos pênaltis) 1992–93 – Olympique de Marselha 1×0 Milan 2003–04 – AS Monaco 0×3 Porto 2019–20 – Paris Saint-Germain 0×1 Bayern de Munique 2024–25 – Paris Saint-Germain vs. Internazionale (final a ser disputada em 31 de maio de 2025)

Clubes italianos em finais da Liga dos Campeões da UEFA

Os italianos inegavelmente têm vasta tradição na competição. Até 2025, conquistaram 12 títulos da Liga dos Campeões:

Milan: 7 títulos (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Internazionale: 3 títulos (1964, 1965, 2010)

Juventus: 2 títulos (1985, 1996)

Clubes italianos, ademais, também foram finalistas em diversas outras ocasiões, como:

Juventus: 7 vezes vice-campeã (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017)

Milan: vice em 1958, 1993, 1995 e 2005

Roma: vice em 1984

Fiorentina: vice em 1957

Sampdoria: vice em 1992

Internazionale: vice em 2023

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.