Igor Jesus está perto de trocar o Botafogo pelo Nottingham Forest

O Botafogo está muito perto de vender um de seus principais jogadores. Afinal, o clube acertou os termos para negociar o atacante Igor Jesus com o Nottingham Forest, da Inglaterra. A saída do jogador está por detalhes burocráticos de ser concretizada.

A equipe inglesa ofereceu ao Botafogo 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) mais bônus por metas alcançadas pelo jogador.

O Forest vem tentando a contratação de Igor Jesus há um tempo. Afinal, o Alvinegro recusou uma oferta dos ingleses no início do ano. Arsenal e Fulham também estiveram de olho no jogador.

Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano passado sem custos, após passagem pelo Al-Ain. Com a camisa do time carioca, ganhou o Brasileirão e a Libertadores em 2024.

Na atual temporada, Igor tem sete gols e uma assistência em 27 jogos.

Caso a negociação seja, de fato, consumada, o atacante disputará a Conference League com o Nottingham Forest, que alcançou a vaga com a sétima colocação da Premier League.

