Cruzeiro tem alteração certa no time que iniciará jogo com o Palmeiras

O Cruzeiro finalizou sua preparação visando o confronto direto com o Palmeiras, marcado para as 19h30 deste domingo, no Mineirão, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode, inclusive, colocar a Raposa na liderança da competição, dependendo também de outros resultados. Nesse contexto, o técnico Fernando Seabra terá de promover alteração na defesa e ainda aguarda uma definição no setor ofensivo.

Por um lado, a dúvida está relacionada à situação de Wanderson. O atacante desfalcou o time nas últimas duas partidas – contra o Fortaleza e o Unión Santa Fe – em razão de um incômodo no joelho. No entanto, embora ainda não esteja 100%, o jogador participou parcialmente dos treinos ao longo da semana. Assim, existe uma chance significativa de ele retornar à equipe titular.

Por outro lado, caso Wanderson não tenha condições de atuar, a tendência é que Marquinhos ocupe a vaga. O jovem atacante, aliás, volta a ficar à disposição depois de o Cruzeiro concluir um acordo com o Arsenal envolvendo a compra de parte de seus direitos econômicos. Vale lembrar que ele ficou de fora do duelo contra o Unión devido a uma cláusula contratual relacionada ao número de jogos, o que poderia ativar uma obrigação de compra antecipada.

A mudança definida

Além disso, há uma mudança definida na linha defensiva. O zagueiro Lucas Villalba está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e, com isso, Jonathan Jesus será o substituto natural. Ademais, Fagner – que ficou de fora de duas partidas por desgaste físico – retornou na última rodada e, portanto, segue como titular na lateral direita.

A provável escalação celeste é: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge.

Atualmente, o Cruzeiro atravessa um excelente momento. Afinal, não perde há dez jogos na temporada – sendo cinco deles pelo Campeonato Brasileiro. Assim, caso vença o Palmeiras e o Flamengo não derrote o Fortaleza no Maracanã, o time mineiro poderá, finalmente, assumir a liderança da competição nacional.

