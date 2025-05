Coritiba vence o Avaí e assume a segunda colocação da Série B do Brasileirão

O Coritiba assumiu a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (31), a equipe venceu o Avaí, no Couto Pereira, por 2 a 1. Alex Silva e Carlos de Pena marcaram os gols da vitória, com Andrey descontando para os catarinenses.

O resultado coloca o Coxa com 19 pontos, na segunda posição, atrás apenas do Goiás, com 20. O Avaí se mantém na sexta colocação, com 16.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Botafogo-SP na quinta-feira (5), às 18h (de Brasília). Já o Avaí recebe o CRB no sábado (7), às 20h30.

As duas equipes fizeram um jogo parelho no primeiro tempo. O Coxa levava vantagem no ataque, tendo criado duas chances que o goleiro Igor Bohn pegou. No entanto, aos 34 minutos, Alex Silva abriu o placar para o Coritiba, após cruzamento de Machado.

Na segunda etapa, o paranaenses continuaram criando boas chances de ampliar o marcador. Contudo, quem balançou as redes foi o Avaí. Aos 32, Andrey cobrou falta, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Pedro Morisco.

O Coxa não se abateu com o gol de empate e marcou o segundo aos 41 minutos. Carlos de Pena, que entrou no segundo tempo, recebeu de Alex Silva e marcou para o time da casa.

