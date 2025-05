Neymar leva ‘susto’ e fica fora de treino do Santos, mas deve enfrentar o Botafogo

O Santos concluiu sua preparação para o duelo de domingo (1º) contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem Neymar. Neste sábado (31), no CT Rei Pelé, o técnico Cléber Xavier optou por poupar o meia-atacante em razão de uma entorse no treino da última sexta. Ele passou por reavaliação médica no Peixe e deve estar à disposição para enfrentar a equipe carioca.

O camisa 10 atuou por 45 minutos na derrota por 3 a 1 para o RB Leipzig em amistoso no meio de semana e disse que estava melhor após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Leia mais: Pedro Martins deixa cargo de CEO no Santos

O volante João Schmidt, que estava lesionado, deve ser a novidade na equipe, enquanto o volante Diego Pituca se reabilitou de lesão e fica à disposição do treinador para o jogo que ocorrerá na Vila Belmiro. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Escobar, desfalques por suspensão na última rodada, também voltam ao time.

Por outro lado, o zagueiro Luan Peres é desfalque certo. Afinal, precisará cumprir suspensão. Outras baixas são o lateral direito Aderlan, com dores na coxa direita, e o atacante Soteldo, com lesão na coxa esquerda.

Desse modo, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luisão (Basso) e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal (Neymar), Deivid Washington e Guilherme.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.