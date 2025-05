Herói da noite, Doué dedica título à torcida em Munique

Désiré Doué foi celebra um de seus dois gols na goleada por 5 a 0 do Paris Saint-Germain por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, neste sábado (31), em Munique - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

Pela primeira vez na história de uma final da Champions League, um jogador participou de três gols. Desiré Doué, com apenas 19 anos, em suma, fez dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, neste sábado (31), em Munique. Após o jogo, com a espontaneidade que a idade permite, o herói atacante mal sabia o que falar à beira do campo.

“Não sei o que dizer. Estou sem palavras. Esse momento é incrível. É a minha primeira temporada nessa equipe, que é sensacional”, resumiu. Em seguida, disse com quem gostaria de dividir e a quem quer dedicar a conquista.

“Queria oferecer o título a todos os que estão aqui. A torcida, o presidente, a comissão técnica, todos os que trabalham no clube. Fizemos história. Não tenho mais nada a falar, obrigado a todos, estou muito grato, muito feliz. É noite abençoada”.

Luis Enrique diz que o momento é de celebrar

Quase tão sem saber o que dizer quanto o seu jovem atleta, o técnico Luís Enrique, por fim, definiu o que sentia ainda à beira do campo.

“O sentimento, a emoção agora, é de felicidade, de alegria. Foi um jogo sério, jogamos muito bem contra uma ótima Inter, mas pressionamos o tempo todo, criamos chances desde o começo, dominamos, tivemos a posse de bola. Ganhar a Champions era o nosso objetivo e a nossa meta desde o ano passado. No segundo ano estamos alcançando isso e queremos continuar a escrever a história, ganhar mais, mas antes precisamos celebrar e deixar as pessoas felizes”.

