Depois de anos de frustrações, o PSG, conseguiu, enfim, erguer o tão sonhado troféu da Champions. Neste sábado (31), o time francês não deu a menor chance aos italianos da Inter de Milão, com uma goleada por 5 a 0, em Munique, na Alemanha.

Desse modo, o Paris Saint-Germain se torna o 24º clube a faturar o principal título de clubes da Europa. Aliás, essa é apenas a segunda conquista do futebol francês, já que até então o único que havia alcançado a façanha era o Olympique de Marselha, na temporada 1992/93.

O gigante de Paris se junta, porotanto, ao grupo daqueles que aparecem com um título. A saber, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Estrela Vermelha, Feyenoord, Hamburgo, Olympique de Marselha, PSV, Steua Bucareste e Manchester City. Este último, aliás, foi o último vencedor inédito, em 2022/23.

O ranking de conquistas tem o Real Madrid no topo. E com sobras. Afinal, são 15 títulos europeus. O Milan, com sete troféus – o último deles em 2006/07 -, é o que mais se aproxima do clube espanhol.

A obsessão do Paris Saint-Germain durou mais de uma década pelo título da Champions. Desde a compra do clube pela QSI (Qatar Sports Investments), em 2011, houve investimentos financeiros e esportivos gigantescos para levar o PSG ao topo do continente.

O máximo que o clube havia alcançado era chegar a uma final, em 2020, quando viu o título ficar com o Bayern de Munique. E justamente a casa do antigo algoz foi o palco da conquista histórica neste sábado.