Em mais uma noite de Tadeu, Goiás vira sobre Atlético-GO e segue líder isolado da Série B

Deu Esmeraldino no clássico goiano deste sábado, pela Série B do Brasileiro - (crédito: Foto: Divulgação / ACG)

Deu Goiás de virada no clássico goiano deste sábado (31), pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino derrotou por 2 a 1 o Atlético-GO em pleno Estádio Antônio Accioly e, assim, manteve os quatro pontos de frente para o vice-líder Coritiba, que também venceu na rodada. Todos os glsa saíram na primeira etapa. Alix Vinicius abriu o placar para os rubro-negros, mas Anselmo Ramon e o goleiro Tadeu, mais uma vez, definiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, portanto, o Goiás segue isolado na ponta da tabela, agora com 23 pontos. Por outro lado, o Atlético-GO permanece estacionado nos 11 somados, apenas na 14ª colocação.

O próximo compromisso do Verdão será no domingo (8), quando recebe o Volta Redonda às 16h, no estádio da Serrinha. No mesmo dia, porém mais tarde, às 18h30, o Dragão visita o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba.

Gols no primeiro tempo

O Atlético-GO iniciou com domínio das ações e largou na frente logo aos oito minutos. Alix Vinicius aproveitou cobrança de escanteio de Robinho e desviou de cabeça na primeira trave. Os anfitriões ainda tiveram gol anulado de Sandro Lima por impedimento após cobrança de falta. Aos poucos, o Goiás conseguiu se ajustar. Juninho, aos 29′, escapou pela direita e fez cruzamento rasteiro para o artilheiro Anselmo Ramon concluir de primeira. Quando tudo parecia que os times iriam para o intervalo com igualdade no placar, veio a virada.

Nos acréscimos, após disputa com o ataque do Goiás dentro da área, o lateral Ruan Teixeira pegou a bola com a mão. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza chegou, ainda, a revisar o lance no monitor de vídeo e apontou pênalti. Na cobrança, aos 49′, o goleiro Tadeu colocou sua equipe em vantagem. Mas ao beijar o escudo esmeraldino próximo à torcida do Atlético-GO, Tadeu causou indignação nos jogadores do Dragão. Após o episódio, o goleiro recebeu cartão amarelo.

Atlético-GO martela, mas não empata

Em busca da reação, o Atlético-GO teve mais posse durante o segundo tempo. Ao trocar passes com calma, buscou encontrar espaços na defesa do Goiás. O time rubro-negro criou boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. Federico Martínez saiu na cara da gol e obrigou Tadeu a fazer grande defesa logo aos dois minutos. Rhaldney também exigiu do goleiro esmeraldino. E Marcelinho, dentro da área, chutou por cima da meta. Aos 30′, Guilherme Romão cabeceou à queima-roupa dentro da área, e Tadeu fez milagre. A arbitragem chegou a analisar se a bola já havia passado da linha ou não. Afinal, ela ainda rolou na linha da áres e bateu na trave. Alejo Cruz foi outro a parar no goleiro. O Goiás reagiu aos 40′, quando Jajá fez jogada pela direita, e o goleiro Lucas Barreto fez excelente defesa com a mão esquerda, evitando o terceiro gol do rival. O Atlético-GO voltou a acertar a trave, desta vez aos 45′ com Arthur Caíque. Mas não teve jeito. Deu Goiás.

Jogos da décima rodada da Série B

Quinta-feira (29/5)

Ferroviária 1×1 Botafogo-SP

Sexta (30)

Vila Nova 0x1 Novorizontino

Sábado (31)

Coritiba x Avaí

Atlético-GO 1×2 Goiás

Athletic Club x Cuiabá – 20h30

Domingo (1º)

Operário-PR x Athletico-PR – 16h

CRB x Remo – 18h

Volta Redonda x América-MG – 20h30

Segunda (2)

Chapecoense x Amazonas – 19h

Paysandu x Criciúma – 21h

