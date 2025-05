Campeão pelo PSG, Luís Henrique homenageia filha morta aos 9 anos

O título do PSG na Liga dos Campeões neste sábado (31/5) teve uma forte emoção a mais para Luís Henrique. Afinal, além da conquista inédita para o clube da capital francesa, o treinador teve a chance de dedicar a taça à sua filha Xana. A menina morreu aos 9 anos de idade, em 2o19, após uma luta contra o câncer ósseo. Desde então, Luís Henrique sempre traz a memória da filha para a sua trajetória. Assim, após a goleada do PSG sobre a Inter de Milão por 5 a 0, que garantiu a taça, ele botou uma camisa em homenagem à filha. A estampa reproduzia em forma de desenho o gesto da criança no primeiro título de Liga dos Campeões do pai, em 2015.

Na época, Luís Henrique era técnico do Barcelona, da Espanha, e seu time derrotou a Juventus por 3 a 1 faturando a taça. Foi em 6 de junho de 2015 no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Xana entrou em campo e fincou uma bandeira no gramado, festejando a conquista do pai. Agora, esse gesto foi lembrado não apenas na camisa de Luís Henrique, mas também numa imensa bandeira que torcedores estenderam na arquibancada. Eles homenagearam o treinador com um desenho que lembrava aquele momento especial do técnico ao lado da filha.

Vitória maiúscula do PSG coroou trabalho de Luís Henrique

Além da lembrança da filha, Luís Henrique viveu a emoção de comandar o PSG num título que o clube francês jamais havia obtido. Assim, os jogadores fizeram uma festa com o treinador, que não apenas ergueu a taça, mas obteve uma vitória maiúscula sobre o adversário italiano. A goleada de 5 a 0, num jogo em que todos os atletas do time francês jogaram bem, coroou com brilho o trabalho realizado nos últimos tempos pelo clube. Com isso, se tornou o 24º clube a ter a taça da Champions League na prateleira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.