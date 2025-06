Em meio a crise, torcedores do Corinthians invadem sede do clube

Cerca de 50 torcedores do Corinthians invadiram o Parque São Jorge, sede social do Timão, na noite deste sábado (31). Aliás, imagens que circulam na Internet indicam que o movimento começou por iniciativa de Douglas Deúngaro, o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Inclusive, ele convoca os torcedores em um vídeo. A confusão só terminou após a chegada da Polícia Militar.

Aliás, a PM afirmou por meio de nota oficial que a retirada dos torcedores aconteceu sem grandes hostilidades. A confusão aconteceu poucas horas após Augusto Melo, deposto há uma semana, ser reconduzido à presidência do Corinthians após uma troca no comando do Conselho Deliberativo do Alvinegro.

Isso porque Maria Angela de Souza Ocampos, aliada de Augusto Melo, afirma ser a nova presidente do Conselho Deliberativo. Ocampos se apega a uma decisão do Conselho de Ética do início de abril, que determina o afastamento de Tuma. Depois de pleitear o cargo de Tuma, Ocampos anulou todas as decisões do Deliberativo retroativas de 9 de abril. Isso, portanto, inclui, o impeachment. Assim, o caos está instaurado na política do Corinthians.

Dentro de campo, o Corinthians agora se prepara para encarar o Vitória neste domingo (1), às 18h30, em partida da 11ª rodada do Brasileirão. Em 10 jogos até aqui, o time comandado por Dorival Júnior tem 14 pontos e quatro vitórias.

