Vegetti dá razão à torcida do Vasco após vaias

Principal jogador do Vasco no primeiro semestre de 2025, o atacante Vegetti chamou a responsabilidade após a derrota para o Bragantino por 2 a 0 em pleno São Januário e falou com a torcida. O argentino deu razão às críticas e as vaias após o apito final.

“A torcida tem razão de cobrar, estão no direito, precisamos ganhar, principalmente em casa, e hoje (sábado) a gente não conseguiu o resultado que eles esperavam. Precisamos reagir”, comentou Vegetti em entrevista ao “Premiere”.

Com o resultado, o Cruz-Maltino conhece sua sétima derrota em 11 jogos na competição. Além disso, segue estacionado nos 10 pontos, em 15º lugar. Contudo, os cariocas ainda correm o risco de entrar na zona de rebaixamento no decorrer da rodada.

O atacante, inclusive, deu a sua versão para a atuação do Vasco em São Januário. O camisa 99 destacou que o resultado ficou muito condicionado ao gol sofrido logo com um minuto.

“É difícil analisar, levamos um erro no começo, depois erramos de novo e levamos o segundo. Porém, depois criamos muito, mas lamentavelmente a bola não quis entrar. Os dois condicionaram muito a partida. A gente precisa continuar trabalhando”, concluiu Vegetti.

O Vasco agora se prepara para encarar o São Paulo no Dia dos Namorados, 12/6, às 21h30, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.