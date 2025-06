Brasilienses voltam do Mundial de Muay Thai com nove medalhas

Em maio, a Tailândia recebeu oito atletas brasilienses para a disputa do Campeonato Mundial de Muay Thai. O grupo retornou à capital com nove medalhas. A equipe desembarcou na Ásia dois dias antes da competição, tempo curto para a adaptação dos atletas.

O clima quente e, principalmente, a necessidade de os lutadores de baterem o peso necessário, com uma alimentação baseada em fast foods, foram grandes obstáculos.

O Mestre Jean Aguilar esteve à frente do projeto. Em 2024, capitaneou um grupo menor. Neste ano, aprendeu os "truques", mas lamentou o que encontrou. "É bem complicado para se adaptar. A cidade estava toda em reforma, tivemos deslocamentos internos mais cansativos, custos bem mais altos, um país mais triste do que de costume", ressaltou.

Pela segunda vez, a atleta Duda Guimarães pode representar o DF em Bangkok. Ela esteve presente na competição no último ano e, nesta edição, retornou ao ringue asiático para conquistar o segundo bronze. "O sentimento de conseguir representar o meu país do outro lado do mundo é um sem igual. Graças a Deus, graças ao nosso trabalho e graças ao Mestre JP, o Distrito Federal levou oito atletas e voltamos com nove medalhas", destacou.

Duda Guimarães conquistou o segundo bronze consecutivo no torneio internacional (foto: Action photo)

Caçula do time, Felipe Santana possui um currículo vasto. Aos 14 anos, é tricampeão brasileiro, distrital e paulista. Em maio, chegou ao auge na Tailândia. Foi uma conquista para além da medalha, pois viajou pela primeira vez de avião e conheceu um novo país. "Nunca imaginei que, aos 14 anos, seria campeão mundial de muay thai. Foram 10 dias longe da minha família, porém, voltei com uma medalha de ouro", celebra.

Em uma cultura totalmente diferente, a experiência em outro continente foi positiva. Segundo Felipe, o clima quente foi o que mais o incomodou na vivência de turista. "Estava fazendo 32°graus de manhã e 30º, à noite. Só de ficar parado, o suor escorria", relata. "Ser turista na Tailândia é uma experiência incrível, as pessoas nas lojas oferecem água e biscoito, e todas as lojas têm ar-condicionado pela temperatura do país, dava vontade de ficar dentro das lojas e não sair mais", detalha.

A equipe pensa no próximo Mundial. "Nossos atletas são muito bem preparados. Para alguém entrar no ringue contra nós, tem também de estar em perfeito preparo", analisa o Mestre.

Também foram campeões na Tailândia: João Pedro Simão (91kg) e Junio Tererê (81kg), ambos na disputa adulta. Obtiveram o bronze: Vitor Soriano (60kg sub-17 muay thai e kickboxing), Enzo Lima (57kg cadete), Junio Tererê (81kg adulto) e Vinícius (67kg adulto).

*Estagiários sob a supervisão de Victor Parrini