Inzaghi, após o título do PSG: ‘Não foi a minha Inter em campo’

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, estava desolado ao fim do jogo em que sua equipe foi massacrada na final da Champions League: 5 a 0 para o PSG. O comandante do gigante italiano reconheceu que o time jogou muito abaixo do que costuma apresentar e afirmou que o Paris Saint-Germain foi amplamente superior, merecendo a conquista do título. Ele ainda lembrou que a goleada sofrida neste sábado foi mais dolorosa do que a derrota na final de 2023, quando a Inter perdeu por 1 a 0 para o Manchester City.

“É muito doloroso. Esta derrota dói ainda mais do que em Istambul, há dois anos. Neste sábado, não parecia a minha Inter, e sabemos disso”.

Inzaghi também destacou que o PSG demonstrou um condicionamento físico muito superior. Segundo ele, enquanto o time francês já havia garantido o título da Ligue 1 e pôde poupar seus principais jogadores, a Inter precisou lutar até o fim pelo título italiano contra o Napoli — e, assim como na Champions, acabou ficando com o vice.

“Estávamos mais cansados que o PSG. Faltou precisão nos nossos passes, e o frescor estava do lado deles. Sabíamos que seria difícil, mas tecnicamente o PSG foi muito superior. Assim, estamos encerrando a temporada europeia. Sem títulos, mas ainda assim fizemos uma grande temporada. Há decepção e raiva, mas também elogios à equipe. Estou orgulhoso do que eles fizeram ao longo do caminho”, completou.

O treinador também foi questionado sobre a ausência de Frattesi, um dos astros da equipe, que começou no banco de reservas.

“Cheguei a considerar colocá-lo, mas o Bisseck entrou e cinco minutos depois se machucou. Isso me obrigou a fazer uma mudança forçada (a entrada de Carlos Augusto). E como o time já perdia por 3 a 0, preferi não colocá-lo.”

Inzaghi, o Mundial de Clubes e o futuro

Inzaghi ainda comentou sobre seu futuro na próxima temporada, já que há rumores de interesse do Al Hilal, da Arábia Saudita.

“Veremos isso nos próximos dias. Vou me reunir com o clube e vamos avaliar a situação juntos. Mas eu gostaria de ir à disputa do Mundial de Clubes”, finalizou.

Para lembrar: a Inter de Milão está no Grupo E do Mundial de Clubes, ao lado de River Plate, Urawa Reds e Monterrey, que será seu rival de estreia no dia 17 de junho.

