Com gol de ex-Fla, Los Angeles avança para o Mundial e será rival do Rubro-Negro

O Los Angeles FC é o último classificado para o Mundial de Clubes da FIFA e será um dos rivais do Flamengo. Em jogo que terminou na madrugada deste domingo (1/6), no BMO Stadium, na Califórnia, eliminou o América do México. Após 1 a 1 no tempo normal, 0 LAFC fez mais um na prorrogação. No fim, 2 a 1, de virada . O América saiu na frente com uruguaio Brian Martínez, de pênalti. Mas, no último minuto, o brasuleiro Igor Jesus, ex-Flamengo, empatou. Na prorrogação, aos nove da etapa final, Bouanga fez o gol da classificação.

Além da classificação, a equipe norte-americana embolsa a premiação de US$ 9,55 milhões (R$ 54,7 milhões) pela participação na fase de grupos do Mundial. O torneio será realizado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Com isso, o Los Angeles FC enfrentará o Flamengo no Grupo D da competição. Eles se enfrentam na Flórida, no dia 24, pela terceira rodada do grupo, que ainda conta com Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia.

O motivo do playoff

Vale citar que este jogo eliminatório ocorreu porque o León, que ganhou a vaga no campo, mas teve de cedê-la em razão de uma filigrana do regulamento da Fifa. Como o Pachuca também se classificou e as duas agremiações são da mesma SAF, apenas um deles poderia jogar o torneio. Com isso, o dono da SAF preferiu o Pachuca (que tem maior torcida e relevância).

Primeiro tempo sem emoção

A etapa inicial foi truncada e com poucas emoções. O América teve mais posse de bola, mas mostrou insegurança na saída com os zagueiros e finalizou pouco. Basicamente, criava algo ofensivo apenas nos avanços do lateral-direito Álvarez e nos lançamentos para o atacante Aguirre, que se movimentava bastante. A única finalização relevante veio em um chute de Sánchez, defendido pelo francês Lloris (goleiro campeão do mundo com a França em 2018).

Do lado do Los Angeles, o brasileiro Igor Gomes (ex-Flamengo) tentava iniciar as jogadas e buscava cruzamentos na área, mas sem sucesso nas tentativas de encontrar o artilheiro Bouanga. Assim, o placar ficou em 0 a 0 na primeira etapa. De bom a barulheira do torcida do América, em número muito maior, mesmo na casa do rival.

América na frente no segundo tempo

O América voltou mais organizado ofensivamente. Assim, passou a aparecer mais na área. E saiu na frente com um gol de pênalti, aos 18 minutos. Após trama na área, a bola ficou com Sanchez que chutou fora. Porém, na hora do arremate, Delgado o acertou. O juiz brasileiro Wilton Sampaio foi chamado pelo VAR e confirmou a penalidade. Braian Rodríguez, que entrara no intervalo, bateu e colocou os mexicanos na frente.

Atrás no placar e vendo o sonho do Mundial virar pó com a derrota em casa, o Los Angeles FC foi para cima. Bouanga quase empatou aos 24 minutos, em um chute sem ângulo, mas o goleiro Malagón (reserva da seleção do México) fez uma grande defesa. O América, por sua vez, respondeu em contra-ataque e ofereceu perigo. Brian Rodríguez, em chute cruzado, quase marcou seu segundo gol na partida.

Ex-Flamengo empata para o Los Angeles

A entrada de Giroud deu novo ânimo ao Los Angeles. O atacante francês, campeão da Copa do Mundo em 2018, em nove minutos finalizou três vezes com extremo perigo, obrigando Malagón a trabalhar. O goleirão evitou um gol de Martínez, aos 40. Na pressão, o Los Angeles chegou ao empate aos 44. Um escanteio da esquerda encontrou o ex-Flamengo Igor Jesus: 1 a 1. Nos acréscimos, o atacante gabonês Bouanga, em grande jogada, quase virou para os americanos. E uma falta obrigou Malagón a grande defesa. Assim, com o empate, jogo para a prorrogação.

Mas na prorrogação dá LAFC

O América voltou melhor na prorrogação, tocando a bola e dominando as ações na intermediária ofensiva. Mas sem sucesso nas finalizações. Contudo, no segundo tempo da prorrogação, veio a emoção. O Los Angeles quase marcou com Bouanga. Mas o América respondeu com Dilrosun e Brian Rodríguez. Enfim, aos nove minutos, o time da casa virou o jogo: Amaya tocou para Giroud, que apenas rolou para Bouanga bater com força e marcar o gol que garantiu a vaga do Los Angeles no Mundial.

LOS ANGELES FC 2×1 AMÉRICA-MEX

Playoff do Mundial de Clubes

Data: 31/5/2025

Local: BMO Stadium, Califórnia (EUA)

Gols: Braian Rodríguez, de pênalti, 18’/2ºT (0-1); Igor Jesus, 44’/2ºT (1-1);Bouanga, 9’/2ºT da prorrogação (2-1)

LOS ANGELES FC: Lloris; Palencia, Segura, Aaron Long (Marlon, Início do 2ºT da prorrogação) e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman (Yeboah, 14’/2ºT), Marco Delgado (Giroud, 28’/2ºT) e Ordaz (Martínez, 22’/2ºT, depois Raposo, 14’/2ºT da prorrogação); Ebobisse (Under, 28’/2ºT e, depois Amaya, 48’/2ºT) e Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.

AMÉRICA-MEX: Malagón; Álvarez (Dilrosun, Início da prorrogação), Reyes, Sebastián Cáceres (Juarez, 38’/2ºT) e Cristian Borja (Valdez, Início da prorrogação); Cervantes (Jonathan dos Santos, Intervalo), Erick Sánchez, Fidalgo e Zendejas (Calderón, 43’/2ºT); Víctor Dávila (Braian Rodríguez, Intervalo) e Aguirre (Vásquez, 43’/2ºT). Técnico: André Jardine.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Auxiliares: Bruno Boschilia e Bruno Pires(BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões Amarelos: Igor Jesus, Delgado, Palencia,Amaya, Tillman (LAFC); Cáceres, Dilrosun (AME)

