Mirassol x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 10h

Mirassol e Sport abrem o domingo de Brasileirão às 11h (de Brasília), neste 1º de junho, no Estádio José Maria de Campos Maia. As equipes, recém-promovidas à elite nacional, vivem realidades bem distintas neste primeiro turno da competição. Enquanto o time do interior paulista surpreende em sua estreia na principal divisão do futebol brasileiro, o tradicional Leão da Ilha do Retiro — campeão brasileiro de 1987 — amarga a lanterna, com apenas 3 pontos, e busca sua primeira vitória para sonhar com uma reação e escapar da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura especial para este confronto. A transmissão começa com um pré-jogo que te coloca dentro do estádio, sob o comando de Ricardo Froede. Tudo a partir das 10h (de Brasília).

Além de Ricardo Froede, a cobertura conta com Guilherme Morais nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Não perca nada deste duelo! Para acompanhar, basta clicar na arte acima a partir das 10h.

