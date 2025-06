Ceará x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Ceará e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo (1/6), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Vozão busca se firmar na parte de cima da tabela. Contudo, o Galo quer encostar no pelotão da frente. Na história do confronto, Ceará e Atlético já se enfrentaram 29 vezes. A vantagem, no entanto, é atleticana. Afinal, o Galo venceu 14 jogos, enquanto o Vozão soma sete vitórias. Além disso, oito partidas terminaram empatadas. Este será o primeiro confronto entre as equipes desde 2022, quando o time cearense foi rebaixado para a Série B do Brasileirão.

