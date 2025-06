Corinthians x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians e Vitória se enfrentam neste domingo (1/6), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Timão é o oitavo colocado e quer se aproximar do G6. Para isso, quer apagar a eliminação na Copa Sul-Americana, no meio de semana para subir na tabela do torneio de pontos corridos. Por outro lado, o Rubro-Negro Baiano também vem de uma queda traumática na mesma competição continental. Contudo, a equipe está na 17° colocação e tenta sair da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte fará uma cobertura especial deste Corinthians x Vitória. O pré-jogo começa bem antes, às 17h (de Brasília). Com a bola rolando, João Delfino estará nas reportagens.

Este Corinthians x Vitória contará com Cleiton Santos nos comentários e Bruno Moraes nas reportagens. Não perca a cobertura da emissora campeã como o maior nome da mídia esportiva digital de 2023 (prêmio Aceesp, ao lado do UOL). Para isso, clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília).

