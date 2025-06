Cruzeiro x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruzeiro e Palmeiras fazem o grande duelo da 11ª rodada do Brasileirão neste domingo (1/6). As equipes se enfrentam no Mineirão, às 19h30(de Berasília). O Verdão entrou na rodada na liderança, com 22 pontos (o Bragantino jogou nestesábado, venceu o Vasco e é o ponteiro provisório). Assim, vem empolgado. Ainda mais após golear o Sporting Cristal, pela Libertadores. Já a Raposa tem 20 pontos somados, descansou seus titulares no meio de semana, ao mandar um time reserva contra o Santa Fe, na Sul-Americana. Se vencer pode assumir a liderança (dependeria de tropeço do Flamengo).

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte transmite este clássico. A jornada esportiva começa às 18h (de Brasília) e terá o comando e a narração do premiado Cesar Tavares, prêmio Aceesp de melhor narrador em mídia digital de 2023.

Cesar Tavares está no comando, mas a cobertura da Voz também terá as reportagens de Pedro Rigoni e os comentários de Pedro Fut.

