‘Sou o único idiota aqui’, diz torcedor que recebeu a Inter no retorno à Itália

No dia seguinte à derrota na decisão da Champions, silêncio. O retorno da Inter à Itália foi discreto, sem confusões e cabeças baixas. Porém, um fato chamou a atenção. No portão de desembarque do Aeroporto Internacional de Malpensa, quando a equipe chegou de Munique por volta do 12h (7h no horário de Brasília), havia apenas um torcedor.

“Eu sou o único idiota aqui. Mas esses caras ainda merecem os meus aplausos”, disse o homem que se identificou apenas como Marco, visivelmente desolado após o 5 a 0 do PSG.

O ônibus da Inter estava escoltado por dezenas de carros de polícia, mas não havia a necessidade. Os rostos decepcionados de Inzaghi, Farris, Lautaro Marínez, Calhanoglu e De Vrij diziam muito. O último a entrar no ônibus foi Acerbi, arrastando os passos para deixar o terminal

“Nenhuma mosca voa: ninguém fala, ninguém olha para cima, todos mantêm os olhos baixos. A única saudação vem de Acerbi no último momento antes de entrar no ônibus. Thuram, chamado pelos poucos torcedores que, com o passar dos minutos, se juntaram aos únicos presentes até aquele momento, nem levantou a mão. E Inzaghi faz o mesmo: em linha reta, olha para baixo e nada mais. Quem sabe esses não foram seus últimos passos como técnico do Inter. Certamente o mais amargo de todos”, escreve o jornal ‘Gazzetta dello Sport’.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.