Dembélé é eleito o melhor jogador da Champions League 2024/25

O atacante francês Ousmane Dembélé, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador da temporada 2024/25 da Champions League. Com oito gols e seis assistências em 15 jogos, ele foi uma das principais figuras da conquista do Paris Saint-Germain. Inclusive, Dembélé foi o segundo melhor em assistências, ficando apenas atrás de Raphinha, do Barcelona, com oito.

???? UEFA Champions League Player of the Season: Ousmane Dembélé! ????#UCL | @PSG_inside pic.twitter.com/1BQFl4Ficf — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Dembélé, inclusive, mostra com números que faz a melhor temporada da carreira e ganha força como um dos fortes candidatos a vencer a Bola de Ouro. Com a camisa do PSG nesta temporada ele fez 49 jogos, com 33 gols e 14 assistências.

Aos 19 anos, Désiré Doué, eleito o melhor em campo na final com a Inter, faturou o prêmio de melhor jovem. Ele fez cinco gols nesta edição da Champions.

