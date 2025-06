Mano volta a escalar promissor atacante da base do Grêmio entre os titulares

Alysson Edwards tem ascensão meteórica no time principal do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Mano Menezes fez um movimento surpreendente ao escalar o time titular do Grêmio, que enfrenta o Juventude, neste domingo (01/06), no Alfredo Jaconi. Isso porque, o comandante utilizará o jovem atacante Alysson Edwards, entre os 11 iniciais, no embate ela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até porque, em um primeiro momento, os principais candidatos para começarem o jogo na ponta esquerda era Amuzu ou Aravena.

O belga esteve entre os titulares do Imortal no duelo em que conseguiu resultado positivo sobre o Bahia, na rodada anterior do Brasileirão. Contudo, não está entre os relacionados devido a uma virose. Posteriormente, o chileno foi quem esteve entre os 11 iniciais no compromisso seguinte, o triunfo sobre o Sportivo Lequeño, pela Sul-Americana. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho já tinha garantido a classificação para o torneio continental. A dúvida era se manteria a vaga para os play-offs ou se teria sucesso em assumir a primeira colocação do Grupo D da Sul-Americana. Neste jogo, aliás, o comandante decidiu preservar a maioria das suas principais peças.

Alysson teve atuação acima das expectativas ao precisar substituir Edenílson ainda no intervalo do triunfo sobre o Santos, na Arena. Ele causou muita dificuldade para a defesa do Peixe pela ponta esquerda, especialmente por conta de sua força e velocidade. Inclusive participou da jogada que originou o gol do Grêmio neste embate. Com o bom desempenho, ele foi titular nas duas partidas seguintes, os empates com Atlético Grau e Bragantino pela Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Assim, para o clássico regional com o Juventude, retornam ao time o goleiro Tiago Volpi, os zagueiros Wagner Leonardo e Kannemann, além do lateral-esquerdo Marlon. Também voltam a equipe, os meio-campistas Villasanti, Dodi e Cristaldo, assim como os atacantes Cristian Olivera e Braithwaite. Portanto, o único atleta que seguirá aos titulares é o zagueiro Gustavo Martins. No caso, improvisado como lateral-direito pela carência de opções. Isso porque suas três peças estão entregues ao departamento médico.

Desta forma, o 11 inicial do Tricolor Gaúcho para enfrentar o Juventude é: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo, Alysson; Braithwaite.

Grêmio passa a focar no Brasileirão

A vitória sobre o Bahia, na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, permitiu o time respirar, pois deixou o Z4. Com isso, um novo triunfo pode dar a oportunidade do Imortal alcançar a primeira página da tabela. Além de aumentar sua vantagem para a zona de rebaixamento. Afinal, seu próximo adversário se encontra em situação incômoda na competição. Deste modo, apesar do momento positivo, a equipe estará pressionada a seguir com resultados positivos.

