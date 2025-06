Inter confirma lesão de Bernabei, que deve ser baixa por pelo menos um mês

Bernabei será desfalque no time titular do Inter nos dois próximos jogos do Internacional, pelo menos, antes da paralisação da temporada para a disputa do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O temor do Inter com uma possível ausência do lateral-esquerdo Bernabei por uma sequência de partidas se concretizou. Afinal, o clube anunciou que exames de imagem constataram que o argentino sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, de terceiro grau. Com isso, o prazo de recuperação é de pelo menos um mês.

Ou seja, ele seguirá como desfalque nos dois compromissos restantes antes da paralisação na temporada. No caso, o embate com o Fluminense, neste domingo (01/06), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Além do duelo com o Atlético, na Arena MRV, no dia 12 de junho, depois da próxima data Fifa, também pela mesma competição. Bernabei se tornou desfalque do Colorado durante o segundo tempo da vitória, de virada, sobre o Bahia, no último jogo pela fase de grupos da Libertadores. Isso porque, o camisa 26 sentiu dores na parte de trás da coxa esquerda e pediu substituição.

Outros dois jogadores do Internacional estão entregues ao departamento médico por contusões na mesma região. Tratam-se dos atacantes Ricardo Mathias e Valencia. Há pouco tempo, Borré, companheiro de posição, atuou no sacrifício no triunfo sobre o Bahia, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O colombiano também sofreu lesão muscular na coxa esquerda.

Inter almeja repetir desempenho da Libertadores no Brasileirão

O principal desafio para o Colorado será repetir o rendimento positivo da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Esta passará a ser a prioridade do Internacional antes da paralisação dos compromissos para a disputa do novo Mundial de Clubes.

Em suas duas últimas partidas até a parada, a equipe enfrentará o Fluminense como mandante e o Atlético, fora de casa. Duas vitórias se tornam essenciais para o Inter pelo cenário incômodo em que se encontra. Isso porque está próximo à zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 11 pontos, dois a mais que o Z4. O Inter enfrentará o time das Laranjeiras, no próximo domingo (01/06), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

