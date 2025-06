Grêmio vence segunda consecutiva no Brasileirão e se afasta do Z4

O Grêmio foi superior ao Juventude na primeira etapa e construiu vitória por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, neste domingo (01/06). Braithwaite, de pênalti, e Cristian Olivera marcaram os gols do Imortal, nos 45 minutos iniciais do duelo pela 11ª rodada do Brasileirão. Na segunda etapa, o técnico Mano Menezes preferiu implementar um comportamento mais defensivo pelo contexto favorável e continuou sendo mais eficiente.

O triunfo, aliás, representou o primeiro resultado positivo do Tricolor Gaúcho como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe da capital, virtualmente, subiu para a décima colocação, ao alcançar os 15 pontos. Já, o Jaconero amargou seu oitavo jogo sem vencer na temporada e segue na zona de rebaixamento. Mais especificamente na 19ª posição, com somente oito pontos.

Grêmio resiste a pressão inicial e marca duas vezes na primeira etapa

Juventude foi superior no começo da partida ao pressionar o Grêmio em seus domínios. O Imortal levou susto ao gol adversário pela primeira vez aos sete minutos com triangulação pelo lado esquerdo de ataque. Cristaldo, Braithwaite e Marlon trocaram passes rápidos. Alysson surgiu como elemento surpresa dentro da área, finalizou, mas a bola desviou no sistema defensivo. Na jogada seguinte, o camisa 10 do Imortal bateu o escanteio, Braithwaite tentou o chute, a bola passou por toda a área com perigo.

O Tricolor Gaúcho ficou com a sobra e em novo levantamento, Gustavo Martins cabeceou. Porém, o goleiro Marcão fez a defesa. Entretanto, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti sobre o zagueiro Kannemann por falta do arqueiro do Papo. Braithwaite cobrou bem e colocou o Grêmio em vantagem no placar. Os visitantes mantiveram a postura ofensiva e quase marcaram mais uma vez em jogadas aéreas. O zagueiro argentino do Imortal cabeceou na trave e depois o goleiro Marcão se esticou para impedir que Gustavo Martins fizesse o segundo.

O Tricolor Gaúcho seguiu incisivo, Braithwaite roubou a bola, serviu Cristaldo, que conseguiu finalizar, mas o arqueiro do Juventude interveio. Posteriormente, o atacante Cristian Olivera chegou a cometer pênalti sobre Mandaca. Contudo, o VAR sugeriu revisão do lance. Com isso, o árbitro Raphael Claus anulou a penalidade por impedimento no início da jogada. No momento seguinte, Alysson disparou pela direita, porém a defesa adversária o desarmou. Entretanto, a bola continuou no campo de ataque. Cristaldo furou na primeira tentativa e Cristian Olivera ampliou a vantagem na segunda chance.

Segunda etapa

O Papo repetiu o roteiro do primeiro tempo e nos minutos iniciais já arriscou finalização. Inclusive, os donos da casa cresceram com a entrada de Ênio no intervalo. Ao mesmo tempo, o Grêmio adotou uma postura mais defensiva pelo cenário favorável, com dois gols de vantagem no placar.

Mesmo assim, foi mais eficiente e objetivo quando chegou ao ataque. Por sinal, o Imortal empilhou chances perigosas com Cristaldo e Alysson, além dos cabeceios de Wagner Leonardo e André Henrique. No segundo lance consecutivo, Aravena ajudou em criação de jogada. O chileno acionou Cristian Olivera, que puxou contra-ataque, mas pecou na tomada de decisão. Isso porque, finalizou sem tanta força. Ênio chamou a responsabilidade e arriscou chute de fora da área, lance que obrigou o goleiro Tiago Volpi a fazer difícil defesa. O arqueiro do Imortal foi novamente primordial já nos acréscimos. O camisa 1 se esticou em duas finalizações de Batalla e salvou com a ponta dos dedos.

JUVENTUDE 0X2 GRÊMIO

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 1/06/2025, (domingo)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Público: 9.098

Gols: Braitwhaite, de pênalti, 12’/1ºT (1-0) I Cristian Olivera, 37’/1ºT (2-0)

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo, Alan Ruschel; Caíque (Peixoto, 18’/2ºT), Mandaca (Gilberto, 29’/2ºT), Nenê (Jean Carlos, 18’/2ºT); Batalla, Giovanny (Ênio, Intervalo) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 29’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Riquelme, 35’/2ºT), Cristaldo (Ronald, 35’/2ºT), Alysson (Aravena, 17’/2ºT); Braithwaite (André Henrique, 09’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (URU) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões Amarelos: Marcos Paulo e Alan Ruschel (JUV); Wagner Leonardo e Gustavo Martins (GRE)

Cartões Vermelhos:

