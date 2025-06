Casares deixa o São Paulo e vai ver o PSG campeão junto com o filho

Júlio Casares, presidente do São Paulo, não acompanhou o clube na derrota para o Bahia, em Salvador. Enquanto isso, ele estava em Munique, na Alemanha, assistindo à final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, ao lado do filho, presença constante nas viagens do mandatário tricolor.

A viagem de Casares à Europa teve um objetivo duplo. Primeiramente, ele se encontrou com Evangelos Marinakis, empresário grego e possível investidor nas categorias de base do São Paulo, especialmente em Cotia. Depois, esticou a estadia para prestigiar a final do torneio europeu, convite feito por um dos patrocinadores do evento. As informação é da Revista Fórum.

Além disso, segundo apuração do site Lance!, a reunião com Marinakis buscou discutir investimentos que garantam ao São Paulo maior segurança sobre os direitos de jovens atletas formados no clube. Além disso, a parceria visa impulsionar a exposição dos talentos tricolores no mercado europeu, ampliando as oportunidades de negócios e desenvolvimento esportivo.

Apesar do otimismo demonstrado por Casares, o possível acordo ainda depende da aprovação do Conselho Deliberativo do São Paulo. Assim, enquanto negociações avançam, a ausência do presidente em momentos difíceis da equipe alimenta críticas sobre sua presença frequente apenas nas vitórias e ocasiões festivas.

