Em reta final de empréstimo, Philippe Coutinho negocia futuro com o Vasco

Os problemas do Vasco não se restringem ao campo, onde o time perdeu por 2 a 0 para o Bragantino na noite do último sábado (31/5). Fora dos gramados, a diretoria se articula para manter Philippe Coutinho. Seu contrato com o Cruz-Maltino termina em 30 de junho.

O meio-campista tem o Aston Villa da Inglaterra, como dono de seus direitos federativos, e pode retornar ao futebol inglês caso a negociação com o Vasco não tenha um final feliz. Pedrinho, presidente do clube carioca, tem interesse na continuidade do jogador, mas já declarou que não pode fazer promessas.

Já Coutinho se habituou a comentar o assunto nas entrevistas. Ele sempre ressalta que o foco está em ajudar o Vasco em campo. O próprio meia, aliás, cogita uma rescisão amigável junto ao Aston Villa, clube ao qual tem vínculo até 30 de junho de 2026. Isso porque o desejo do camisa 10 é continuar no Brasil.

O técnico Fernando Diniz, por outro lado, não se envolve no assunto e pretende aproveitar ao máximo a pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O objetivo é deixar o elenco mais à sua feição para os próximos compromissos da equipe.

O Cruz-Maltino só voltará a jogar na quinta-feira (12), quando terá pela frente o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

