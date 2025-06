João Basso diz que Santos não tem tempo de lamentar derrota: ???Trabalhar para o último compromisso antes da pausa???

João Basso, do Santos, em jogada com Artur, do Botafogo - (crédito: Foto: Vítor Silva / Botafogo)

O Santos acabou levando a pior após a expulsão de Neymar. Até o camisa dez receber o segundo cartão amarelo, a equipe vinha acumulando boas chegadas ao gol do Botafogo. No entanto, ficando com um a menos em campo, acabou sofrendo um gol de Artur, que culminou na derrota na Vila Belmiro.

Com o revés em casa, o Alvinegro Praiano segue amargando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 18ª posição na tabela da competição, com apenas oito pontos conquistados. O time acumula duas vitórias, dois empates e sete, tendo marcado oito gol e sofrido 12. O aproveitamento até o momento é de 24%.

Após a partida, João Basso analisou o duelo, afirmou que o Peixe não tem tempo de se lamentar e precisa dar uma resposta no próximo compromisso, o último antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

“Acho que a solução está no nosso treinamento diário. Temos melhorado, fizemos um ótimo jogo hoje. Tivemos muitas oportunidades. O Botafogo não nos deu perigo no segundo tempo, só o lance do gol, que nem foi um chute, né? Foi um cruzamento. Enfim, a gente queria muito vencer para dar sequência ao nosso campeonato, mas agora não temos tempo para lamentar. É trabalhar para o último compromisso antes da pausa”, disse o atleta.

O Santos volta a campo no dia 12 de junho, uma quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, fora de casa, na Arena Castelão, na capital cearense, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida diante do Leão do Pici, o Alvinegro Praiano não poderá contar com o camisa dez Neymar, já que o jogador foi expulso neste domingo (1), contra o Botafogo.

