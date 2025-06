Artur, do Botafogo, celebra vitória e projeta último jogo antes do Mundial: ???Cumprir bem para chegarmos melhores nessa competição???

O Botafogo vinha sofrendo com as investidas do Santos, mas conseguiu levar a melhor após a expulsão de Neymar. Com um a mais em campo, o Glorioso conseguiu chegar ao gol com Artur, que garantiu os três pontos para o time da Estrela Solitária. A jogada do tento alvinegro saiu de uma tentativa de cruzamento. O camisa sete do clube carioca levantou a bola na área, que passou por todo mundo e morreu no fundo das redes adversária.

Após o confronto, o autor do gol do time comandado pelo técnico Renato Paiva concedeu entrevista para a Rede Globo. Artur se mostrou feliz com a vitória fora de casa, o fato de voltar a marcar e finalizou projetando uma bela atuação na próxima partida, para chegar com moral no Mundial de Clubes da Fifa.

“Muito feliz pela vitória fora de casa que buscamos tanto. O gol também não estava saindo e hoje pude fazer. Temos mais um jogo antes da nossa grande batalha pela Copa do Mundo de Clubes. A gente espera poder cumprir bem para chegarmos melhores nessa competição”, falou o atleta.

Próximos compromissos do Botafogo

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando enfrenta o Ceará, no Estádio Nilton Santos, às 20h (de Brasília), em jogo adiado da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o clube da Estrela Solitária vira a chave pro Mundial de Clubes, competição em que estreia no dia 15 de junho, contra o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, nos Estados Unidos.

