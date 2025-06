Sorteio das oitavas da Copa do Brasil nesta 2ª; veja onde assistir e saiba a fórmula

Confederação Brasileira de Futebol definirá os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 nesta segunda-feira (02), às 15h30, em sua sede na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além dos duelos, o sorteio estabelecerá o chaveamento completo até a decisão do torneio — reconhecido como o mais rentável do calendário nacional.

Classificados e onde assistir

Restam apenas 16 clubes na caminhada rumo ao título, com 12 representantes da Série A e quatro das divisões inferiores B e C (dois de cada). Cada equipe recebeu R$ 3.638.250 pela classificação, enquanto a vaga às quartas de final vale mais R$ 4.740.750 de lucro.

Confira os 16 clubes classificados

Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro;

Atlético-MG, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Bahia, CRB, Vasco, CSA e Retrô.

Copa do Brasil: formato do sorteio

Todos os 16 times estarão em um único pote, o que permite qualquer confronto, incluindo clássicos regionais. A ausência de separação por ranking ou divisões cria cenários variados, com possibilidade de duelos entre equipes da mesma cidade ou mesmo estado. A CBF utilizará bolas numeradas para definir os confrontos e a ordem dos mandos de campo.

Datas do mata-mata da Copa do Brasil

A CBF organizou o calendário seguindo a parada obrigatória para Data-Fifa do Mundial de Clubes — entre 14 de junho e 13 de julho nos EUA. Neste cenário, a entidade reservou os dias 30 e 31 de julho para os jogos de ida, enquanto os de volta deverão ocorrer na semana seguinte. Ou seja, entre 05 e 07 de agosto.

