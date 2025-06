Mano cita crescimento do Grêmio em vitória no clássico: ???Atuação consistente???

O Grêmio superou o Juventude por 2 a 0 com uma performance em que demonstrou autoridade sobre o adversário. Inclusive, o técnico Mano Menezes citou que um dos motivos para esse resultado positivo foi a regularidade do desempenho do Imortal no decorrer da partida. Tal característica é um dos principais desafios do profissional desde que assumiu o comando da equipe. Afinal, uma das principais deficiências do time na temporada é a capacidade em sustentar vantagens.

“Estamos muito contentes com a atuação da equipe, foi muito consistente. Cada vez melhorando um pouco mais. Saímos daqui com uma vitória muito justa. Podemos mais e vamos fazer mais. Tem que vir o resultado. Resultado é parte importante, fundamental dessa confirmação da evolução, porque só ele dá essa confiança”, argumentou o comandante.

A propósito, o treinador acredita que a progressão da equipe já permite o Tricolor Gaúcho a mudar sua perspectiva de objetivo no Campeonato Brasileiro.

“Estávamos olhando para baixo e agora estamos olhando pra cima, né? (Tabelo do Brasileirão) Agora temos que continuar trabalhando certo e fazendo as coisas certas”, pontuou Mano Menezes.

Revezamento no time do Grêmio e vitória com sabor amargo na Sula

O treinador considera que o compromisso anterior do Imortal, a vitória sobre o Sportivo Luqueño pelo último compromisso da fase de grupos da Sul-Americana possibilitou algumas lições. A primeira delas é que a administração do uso de peças no elenco possibilita que o time tenha um melhor desempenho em determinadas situações.

“Certamente não teríamos a capacidade de fazer um jogo assim hoje se tivéssemos jogado na quinta-feira (time titular). São escolhas duras que temos que fazer. Escolhas que na parte externa são incompreendidas”, explicou o comandante.

Além disso, o resultado positivo por um placar que não permitia o Tricolor Gaúcho a assumir a liderança do Grupo D da Sul-Americana serviu como ensinamento para conseguir uma maior eficiência. Principalmente pelas chances claras em marcar que foram desperdiçadas.

“Quinta-feira quando a gente não fez o três a zero que precisava fazer, a gente em termos de criação fez um dos melhores jogos em termos de números. A equipe está chegando para fazer essas conclusões, os gols vão acontecer”, esclareceu o técnico.

Elogios a Alysson e Cristaldo

Mano fez questão de exaltar as partidas de Alysson e Cristaldo. O jovem atacante é uma aposta pessoal sua e com o argentino, o treinador tem a missão de recuperar as performances consistentes.

“Cristaldo hoje fez comigo disparada a melhor atuação. Alysson iniciando o jogo também fez uma atuação muito boa. Levamos um resultado justo com uma atuação de alto nível”, indicou o comandante.

“Cristaldo é um jogador muito específico. Se nós conseguirmos levar a bola até ele com qualidade de construção, ele pode ser decisivo para a equipe. Toda vez que a bola passou no pé dele ele aproximou uma jogada de qualidade”, acrescentou o técnico.

Concretização da evolução do Grêmio após a parada na temporada

O comandante considera que a paralisação na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes será essencial para o crescimento do Tricolor Gaúcho. Afinal, ele terá tempo hábil para fazer correções mais complexas e implementar com mais eficácia a sua metodologia.

“Acho que a equipe vai estar melhor. Acho não, garanto para o torcedor que ela vai estar melhor. Mas não porque vão chegar jogadores que vão como um passe de mágica resolver nossos problemas, mas vão fazer parte de uma ideia de equipe”, justificou Mano.

Mano convoca torcida para duelo com o Corinthians

Por fim, o técnico aproveitou o bom momento do time para chamar os torcedores a estarem presentes no último compromisso do Imortal antes da parada na temporada. No caso, o embate contra o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Quero aproveitar a oportunidade de convidar o torcedor. Sei que está longe, mas é um jogo muito emblemático, contra o Corinthians, na Arena. Gostaríamos muito que ele estivesse conosco. Acho que o que ele viu hoje ajuda”, concluiu o comandante.

Com o triunfo sobre o Juventude, o Tricolor Gaúcho alcançou o seu segundo resultado positivo no Brasileirão. Assim, assumiu, virtualmente, a décima colocação ao alcançar os 15 pontos. Por sinal, esta foi a primeira vitória, fora de casa, do Grêmio no torneio. Antes deste jogo, a comissão técnica terá 11 dias para fazer correções na equipe devido à data Fifa. O Tricolor gaúcho, aliás, conseguiu engatar uma sequência de quatro jogos sem perder.

