Cleber Xavier lamenta derrota do Santos e expulsão de Neymar: ???Atrapalha???

Para o técnico do Santos, Cleber Xavier, a expulsão de Neymar foi determinante para o resultado adverso na partida entre Santos e Botafogo. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador lamentou a derrota e a ida para o chuveiro mais cedo do camisa dez.

“Qualquer expulsão atrapalha. Ainda mais sendo Neymar, que tratou e recuperou para estar à disposição e ficar muito tempo em campo. Quando tu perde um jogador, já é ruim, quando perde um jogador como ele, então. Não me lembro de outra chance de gol que o Botafogo tenha tido no jogo. Foi difícil, sim, jogar sem ele. Não externo nenhuma conversa interna. Mas, quando termina o jogo da forma como foi de cabeça quente, a gente recolhe, cada um recolhe seu sentimento”, começou dizendo.

“Às vezes, os próprios jogadores falam. Quando retoma o trabalho, a gente conversa com a cabeça mais fria e cobra e elogia com a cabeça mais fria”, prosseguiu.

Chances do Santos

O Santos teve 17 chances de vazar a meta do Botafogo, mas não conseguiu. O adversário teve 12. Por conta disso, Cleber Xavier acredita que o resultado do duelo foi injusto.

“Resultado injusto, pelo volume, pelas chances que criamos. Tivemos defesa, bola na trave. Foi muito importante a manutenção do Souza que fez dois grandes jogos, conversei com o Escobar e trabalhei para ele estar ali na direita. A ideia de jogar com dois laterais esquerdos foi algo que fluiu bem. Ter o Rollheiser e Neymar por dentro, com Barreal e Guilherme abertos. Usaríamos Tiquinho e Deivid, mas não vi necessidade. Gostei da equipe do jeito que ela jogou. Infelizmente, não veio a vitória”, disse.

Neymar

Com a expulsão, Neymar não vai poder jogar contra o Fortaleza, no dia 12 de junho, na Arena Castelão. Como o contrato do camisa dez se encerra no dia 30 deste mês, o duelo com o Botafogo pode ter sido o último nesta segunda passagem pelo clube. Sobre uma possível renovação do craque, o técnico do Santos disse não saber nada.

“Costumo pensar jogo a jogo, pensamento era hoje em busca da vitória ou no mínimo um empate. Não terei contra o Fortaleza, tive ele nos três últimos jogos. CRB quase muda o jogo, Vitória ajuda a segurar e cria situações e hoje teve grande atuação até pelo pouco tempo de treino. Não me passaram nada sobre ele, não”, concluiu.

