Corinthians pressiona, mas fica no empate com o Vitória sob protestos da torcida

O Corinthians pressionou o Vitória em boa parte do confronto, na Neo Química Arena, mas não conseguiu tirar o zero do placar (0 a 0) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista segue no meio da classificação, em 11º, com 15 pontos, enquanto o Rubro-Negro deixou a zona de rebaixamento ao ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols, e agora está na 16ª colocação, com 10.

Na próxima rodada, os comandados do técnico Dorival Júnior medem forças com o Grêmio, dia 12, às 20h (de Brasília), enquanto o Leão da Barra recebe o Cruzeiro no mesmo dia, às 19h (de Brasília), no Barradão. Essas serão as últimas partidas antes da pausa na competição para a disputa do Mundial de Clubes.

Visita especial

Na véspera do primeiro treino pela Seleção, o técnico Carlo Ancelotti acompanhou o confronto, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo comandante canarinho ficou em um camarote junto do coordenador do Brasil, Rodrigo Caetano, e de auxiliares.

Queda na área

Com menos de um minuto, os donos da casa construíram uma boa jogada pelo lado esquerdo. Depay encontrou Talles Magno na área, e o atacante caiu no gramado e pediu pênalti. No entanto, o árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, mandou o jogo seguir e nada assinalou.

Dez minutos depois, Memphis tentou criar um lance de perigo e acionou Matheus Bidu. O lateral-esquerdo, então, correu em profundidade e bateu cruzado, mas a bola passou por todo mundo.

Arcanjo salva

Em mais uma chegada do Corinthians, Bidu tabelou com Talles Magno, que deu um bom passe para Héctor. O jogador, porém, dividiu com Lucas Arcanjo, que salvou os visitantes. Na sobra, Depay encheu o pé e acertou o rosto do arqueiro rubro-negro.

Chance rubro-negra

A única oportunidade do Vitória em todo primeiro tempo saiu dos pés de Renato Kayzer, como de costume. O atacante bateu de primeira, mas Hugo Souza defendeu em dois tempos.

Bate na trave

Na volta do intervalo, Memphis brigou pela bola no meio e, na sobra, Breno Bidon arriscou de longe, mas mandou para fora. Na sequência, Garro deu um passe, na medida, para Talles Magno ter liberdade na finalização. Por outro lado, o chute tocou na trave da meta de Lucas Arcanjo e foi para fora. O árbitro assinalou impedimento na origem da jogada.

Visitantes se arriscam

Em diversos momentos da partida, o Vitória apenas se defendeu, entretanto no segundo tempo reagiu e se lançou mais ao ataque. Assim, Baralhas puxou contra-ataque e tocou para Renato Kayzer encher o pé e para no arqueiro do Timão. Em seguida, Fabri dominou na ponta esquerda, fez um cruzamento fechado e exigiu mais uma boa defesa de Hugo Souza.

Chances finais

Garro foi para cobrança de falta e carimbou a trave de Arcanjo. Logo em seguida, Baralhas, do Vitória, pegou a sobra na entrada da área do Corinthians, bateu de primeira e tirou tinta da meta de Neneca. O argentino, por sua vez, voltou a incomodar e bateu sem ângulo, mas não acertou o gol. Após o apito final, a torcida corintiana protestou.

CORINTHIANS 0 x 0 VITÓRIA

11° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 01/6/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gols: –

Público pagante: 44.579

Público presente: 44.943

Renda: R$ 3.062.595,70

CORINTHIANS: Hugo Souza; Mateuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez 28’/1ºT), Maycon e Breno Bidon (Gui Negão 34’/2ºT); Talles Magno (Ángel Romero 21’/2ºT), Héctor Hernández (Rodrigo Garro – intervalo) e Memphis Depay (Ryan 34’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Edu e Zé Marcos; Claudinho (Ricardo Ryller 27’/2ºT), Baralhas, Ronald Lopes, Jamerson e Matheuzinho; Renato Kayzer, Lucas Braga (Gustavo Mosquito 15’/2º) e Janderson (Fabri 15’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões Amarelos: André Ramalho e Garro (COR); Lucas Halter, Ricardo Ryller e Lucas Arcanjo (VIT)

Cartões Vermelhos: –

