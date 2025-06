Golaço de Rony garante vitória do Atlético sobre o Ceará na Arena Castelão

O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo fora de casa foi conquistado graças a um golaço de Rony, que decidiu a partida com um chutaço de longa distância no segundo tempo.

O Galo subiu duas posições na tabela de classificação e agora está em oitavo lugar com 1 pontos. Já o Vozão interrompeu a boa sequência e ficou em 10º lugar com 15 pontos.

O jogo Ceará 0x1 Atlético-MG

O confronto começou com muita intensidade. Pedro Raul arriscou por cima da trave, enquanto o Galo respondeu com jogada ensaiada de Scarpa e cabeceio de Rubens, bem afastado por Marllon. Mesmo com pressão ofensiva do Alvinegro, a defesa atleticana se manteve sólida, bloqueando as investidas adversárias.

Em suma, a equipe cearense teve sua melhor oportunidade aos 16 minutos, quando Willian Machado cabeceou firme e obrigou Éverson a uma defesa espetacular. Ainda assim, o Atlético seguiu buscando espaços com Rony, embora a defesa do Ceará conseguisse conter as investidas mineiras. Assim, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar.

Nos minutos finais, o Ceará intensificou a pressão após a expulsão do zagueiro Lyanco, criando uma verdadeira blitz ofensiva. Entretanto, apesar da vantagem numérica, a equipe nordestina não conseguiu superar a defesa atleticana. Por fim, o Galo assegurou mais três pontos na competição.

CEARÁ x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 01/06/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

GOL: Rony (32′, 2ºT)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e Nicolas; Fernando Sobral (Bruno Tubarão, 36′ 2ºT) Diego e Lucas Mugni (Lourenço 40′ 2ºT); Pedro Henrique (Rômulo, 28′ 2ºT) Pedro Raul (Lelê, 27′ 2ºT) e Galeano (Aylon, 40′ 2ºT). Técnico: Léo Condé

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Saravia, 20′ 2ºT), Lyanco, Junior Alonso, Vitor Hugo (Hulk, 00′ 2ºT) e Rubens; Patrick (Igor Rabelo 44′ 2ºT), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino, 37′ 2ºT) e Igor Gomes (Júnior Santos, 20′ 2ºT); Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Diego (CEA); Lyanco (CAM), Alan Franco (CAM), Everson (CAM)

Cartão vermelho: Lyanco (CAM)

