Neymar contesta sua expulsão em derrota do Santos: ???Juíz está de s********???

Neymar foi protagonista de nova polêmica em sua passagem pelo Santos. Isso porque o camisa 10 foi expulso durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na Vila Belmiro, neste domingo (01/06). O craque deixou o campo mais cedo após receber o segundo cartão amarelo. Assim, foi às redes sociais para se manifestar contrário a decisão do árbitro.

O atacante pediu desculpas aos torcedores do Santos e indicou que no seu ponto de vista, o juíz Davi de Oliveira Lacerda errou ao advertí-lo na primeira oportunidade.

“O desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem! Hoje se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os três pontos… Time ‘tá’ de parabéns pelo jogo de hoje! Esses três pontos, pode colocar na minha conta. Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juíz está de s********, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juíz ruim hein (sic)… p**. É só a minha opinião, por favor não me punam mais”, detalhou Neymar.

O camisa 10 do Santos recebeu a segunda advertência depois de tentar enganar a arbitragem ao marcar o gol em movimento com a mão. O lance, aliás, ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Anteriormente, na etapa inicial, o primeiro cartão amarelo de Neymar saiu depois de uma falta no ataque. Na ocasião, o zagueiro Jair, do Botafogo, o driblou. Em seguida, ele chegou atrasado na jogada e acertou a canela do adversário. Com a expulsão, Neymar será desfalque no embate entre Santos e Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de junho.

Permanência de Neymar no Santos até o fim da temporada ainda é incerta

Ou seja, o revés para o Botafogo pode ter simbolizado o fim da segunda passagem do astro pelo Peixe. Isso porque o seu contrato com o Alvinegro Praiano expira em 30 de junho. Deste modo, como não poderá estar em campo, o foco de Neymar e seus representantes deve ser a negociação para renovar ou não seu vínculo com o o clube paulista.

