Maycon entende protestos da torcida do Corinthians após empate: ???Nos colocamos nessa situação???

Maycon, do Corinthians, durante o jogo com o Vitória - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

A torcida do Corinthians não gostou do empate e protestou. Após os 90 minutos, a Fiel gritou cobranças como “joga por amor ou joga por terror” e “p.. que saudade quando o Corinthians jogava com vontade”. Capitão da equipe neste domingo (1), Maycon disse entender os adeptos do clube e que o próprio grupo se colocou nesta situação.

“Nós nos colocamos nessa situação. O torcedor veio, apoiou, e nós não conseguimos dar a vitória. Tivemos oportunidades e não conseguimos fazer o gol. É trabalhar para colocar o Corinthians no lugar que ele merece. Todos os clubes sofrem [com lesão]. Não podemos dar desculpa. Todos os jogadores daqui têm qualidade. Eu senti que a equipe se entregou, criou oportunidades, mas, infelizmente, não conseguiu fazer o gol”, declarou o camisa sete.

Os torcedores do clube paulista compareceram em bom número na Neo Química Arena. A partida registrou um público de 44.579 pagantes, gerando uma renda de R$ 3.062.595,70.

Vale lembrar que a torcida do Timão já vinha insatisfeita desde a última terça-feira (27), quando a equipe foi derrotada pelo Huracán e foi eliminada da Copa Sul-Americana, terminando a primeira fase na terceira colocação da chave C. A equipe terminou atrás do próprio clube argentino e do América de Cali, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Racing, do Uruguai, ficou na quarta posição do grupo.

Próximo jogo do Corinthians

O jogo deste domingo (1) foi o último do Corinthians na Neo Química Arena antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O próximo compromisso do Alvinegro do Parque São Jorge está marcado para o dia 12 deste mês (quinta-feira), contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.