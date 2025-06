Kaio Jorge define no começo, Cruzeiro vence Palmeiras no Mineirão e vira vice-líder do Brasileirão

Kaio Jorge anotou os gols do triunfo cruzeirense no Mineirão - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O Cruzeiro não quis saber de estender o tapete para o Palmeiras no Mineirão e venceu por 2 a 0 na noite deste domingo (1º), pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo, com gols de Kaio Jorge, só não rendeu a liderança ao time mineiro porque o Flamengo também venceu nesta 11ª rodada.

Com o resultado, a Raposa pula para a vice-liderança, agora com 23 pontos, um a menos do que os cariocas. Já o Verdão é um dos grandes derrotados na rodada, já que iniciou como líder e termina apenas na quarta colocação, com 22 somados.

Cruzeiro não deixa Palmeiras respirar

Logo no minuto inicial, Kaiki desviou de cabeça após escanteio da direita, e Kaio Jorge mandou para a rede. Embalado, o Cruzeiro precisou de apenas mais dois minutos para ampliar. E de novo com o seu artilheiro. Em cobrança de falta da direita, Kaio Jorge pegou rebatida na área e anotou o segundo dele e os mineiros. Os donos da casa por pouco não fizeram mais antes dos 10′. William quase anotou o terceiro ao arriscar da entrada da área e levar perigo à retaguarda paulista. Aos poucos, o Verdão passou a aparecer mais na frente. Mas sem assustar a defesa celeste. Apenas aos 43′, em finalização de longe de Piquerez, Cássio trabalhou efetivamente, espalmando para fora. Nos acréscimos, Giay chutou da entrada da área e mandou por cima da meta.

Palmeiras reage tarde demais

O Palmeiras tentou mudar a postura na volta do intervalo, com três substituições, entre elas a entrada de Paulinho. Outro que entrou, Martínez quase descontou em chute cruzado, aos 14′. Porém, mesmo sem fazer gols na etapa final, a Raposa se comportou bem, com organização. Estêvão, em rotação abaixo do que costuma apresentar, não arranjou nada para cima de Kaiki Bruno, soberano na proteção pela direita. O jogo ganhou em emoção na reta final. Isso porque o Verdão descontou aos 41” com o jovem Allan, que recebeu de Evangelista na entrada da área pela direita e finalizou com categoria sem chances para Cássio. Nos minutos finais, oos palmeirenses partiram para o abafa, mas a vitóira ficou com o Cruzeiro, agora vice-líder.

CRUZEIRO 2×1 PALMEIRAS

Brasileirão – 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1/6/2025

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 57.747 pagantes

Renda: R$ 3.230.728,50

Gols: Kaio Jorge, 1’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 3’/1ºT (2-0); , 41’/2ºT (2-1)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos, 42’/2ºT); Wanderson (Eduardo, 19’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 28’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, intervalo), Richard Ríos (Lucas Evangelista, 17’/2ºT), Raphael Veiga (Paulinho, intervalo) e Maurício (Allan, 28’/2ºT); Estevão e Flaco López (Vitor Roque, intervalo). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Kaiki Bruno, Christian, Leonardo Jardim/tec, Eduardo (CRU); Ríos, Estêvão, Abel Ferreira/tec (PAL)

Cartão Vermelho: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.