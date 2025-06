Rony celebra golaço, responde críticas e exalta vitória do Atlético-MG

Após marcar o golaço que garantiu a vitória do Atlético Mineiro por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, Rony demonstrou muita emoção em sua entrevista pós-jogo. O atacante celebrou o momento especial e destacou sua gratidão:

“Muito feliz. Primeiramente agradecer a Deus por me honrar com o gol. Hoje eu vim com o intuito de só agradecer e glorificar o nome dele, e ele me abençoou.”

Rony também revelou que, apesar do costume, optou por não comemorar com seu tradicional mortal. O jogador aproveitou para desabafar sobre críticas recebidas recentemente.

“No último jogo eu vi alguns comentários que me deixaram bem chateado, mas estou com a cabeça tranquila, sabendo que a resposta a gente dá dentro de campo”, afirmou.

Além de celebrar o gol, o atacante fez questão de enaltecer a atuação coletiva do Atlético-MG. Segundo ele, o empenho e a concentração da equipe foram determinantes para superar as dificuldades da partida, especialmente o forte calor na capital cearense:

“Lutamos até o fim, sabíamos que jogar aqui é muito difícil, mas graças a Deus superamos.”

Por fim, Rony ressaltou a importância da vitória fora de casa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que os três pontos eram fundamentais para o Galo ganhar posições na tabela e reforçou sua felicidade pelo desempenho:

“Acredito que está de parabéns o grupo e eu estou muito feliz pelo gol.”

