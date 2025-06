Cuca explica Hulk no banco e elogia estratégia na vitória do Atlético-MG

Após a vitória do Atlético-MG por 1 a 0 sobre o Ceará, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca explicou a decisão de deixar Hulk no banco de reservas. Segundo o treinador, a escolha foi estratégica e fundamental para o triunfo fora de casa.

Em suma, ele revelou que a decisão foi previamente conversada com o atacante para equilibrar as condições físicas da equipe, desgastada após uma maratona de jogos.

“Nós não podíamos perder no primeiro tempo. A gente tinha que equilibrar as condições físicas para no segundo tempo ganhar. Mas o resultado fala por si e nós vencemos. Acho que a estratégia foi perfeita”, afirmou.

Desse modo, o comandante do Galo ressaltou ainda que o Ceará vinha mais descansado e contava com o apoio de mais de 50 mil torcedores. Isso exigiu, segundo ele, uma postura cautelosa.

“Você acha que a gente jogaria um segundo tempo igual se eu entro como entrei no primeiro? Jogamos até meia-noite na quinta-feira, enquanto eles tiveram dez dias de trabalho e sem viagem”, ponderou Cuca.

Por fim, o técnico admitiu o risco de iniciar a partida sem Hulk, um dos principais ídolos da torcida, mas reforçou que a escolha não teve caráter técnico.

“Lógico que é muito arriscado deixar uma referência tão grande fora, mas foi por estratégia e não por opção técnica. Hoje deu certo, agora na sequência é diferente”, concluiu.

O Atlético-MG volta a campo somente no dia 12 de junho, após a data Fifa para jogos eliminatórios da Copa do Mundo de 2026. O Galo vai encarar o Internacional na Arena MRV às 21h30.

