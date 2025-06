Vídeo: Luiz Araújo ‘não deixa barato’ e provoca Deyverson após gol do Flamengo

Embalado pelo ritmo de um Flamengo avassalador, Luiz Araújo também ganhou protagonismo extracampo na noite deste domingo (01), no Maracanã. Isso porque o camisa 7 comemorou seu primeiro gol na partida, o terceiro do Rubro-Negro, com uma clara provocação a Deyverson, do Fortaleza. Os comandados de Filipe Luís golearam os leões de Vojvoda por 5 a 0, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O gol que desencadeou a provocação nasceu de jogada iniciada por Bruno Henrique. Após chute defendido por João Ricardo, Arrascaeta ficou com a sobra e cruzou para Luiz Araújo finalizar com precisão. Imediatamente, o camisa 7 correu em direção à arquibancada fingindo segurar a perna — em alusão ao tradicional gesto de Deyverson.

A relação do atacante com a torcida rubro-negra sempre foi complexa e repleta de provocações. Não à toa, Deyverson passou boa parte do jogo recebendo vaias das arquibancadas — que reuniram 64.900 torcedores. As ações, porém, não surtiram efeito no atleta. Ou ao menos é o que ele garante.

“Eles têm carinho por mim. Não me incomodo, até porque eu gosto de provocar também. Eles amam o time deles, normal. Não ligo”, disse.

O Luiz Araújo provocando o Deyverson COMO EU AMO O FUTEBOL KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ueBazqq8LP — lype (@lypecrf) June 1, 2025

Clima acirrado em campo

Mesmo em desvantagem, Deyverson seguiu o padrão que o consagrou como personagem no cenário nacional. Tentou desconcentrar os adversários com gestos e simulações, entre eles, o da perna — ainda na primeira etapa. Luiz Araújo, então, aproveitou o gol que praticamente selava a vitória àquela altura para provocá-lo.

Enquanto o camisa 7 brilhou com protagonismo ofensivo, o atacante do Fortaleza encerrou a noite sem destaque técnico, bem como todo time de Vojvoda.

Atuação de gala do Flamengo

O Rubro-Negro dominou a partida desde os primeiros minutos e construiu o placar com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Michael e do próprio Luiz, que balançou as redes duas vezes. O resultado, aliás, recolocou o time na liderança da competição nacional com 24 pontos, visto que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1.

A vitória também serviu como preparação final para o Rubro-Negro antes da viagem para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Já o Fortaleza pagou caro pelo revés e entrou na zona de rebaixamento, com 10 pontos de 33 disputados até o momento.

