Flamengo enfrentará Los Angeles de Bouanga no Mundial

Bouanga (na foto de preto diante da marcação de Reyes,do América) é o destaque do Los Angeles, rival do Fla no Mundial - (crédito: Foto: Jessie Alcheh/Getty Images)

O Los Angeles Football Club, dos Estados Unidos, venceu o América, do México, de virada, por 2 a 1 na madrugada deste domingo, 1/6. Venceu ao marcaro o segundo gol na prorrogação. Assim, será o terceiro adversário do Flamengo no Mundial de Clubes. Jogo no próximo dia 24, em Orlando.

O Flamengo nunca enfrentou o Los Angeles, que tem apenas dez anos de idade. Sua fundação ocorreu em 30 de outubro de 2014. O nome do jogo foi Denis Bouanga, craque do Gabão, que teria feito uma festa em cima do Rubro-Negro, quarta-feira passada, se atuasse no Deportivo Tachira.

Como foi a vitória do Los Angeles

América e Los Angeles fizeram um primeiro tempo equilibrado, de muita correria, mas sem oportunidades de gol. O placar era de 0 a 0 refletiu exatamente o que (não) aconteceu.

No intervalo, o brasileiro André Jardine fez duas substituições no time mexicano, lançando Brian Rodriguez e Jonathan dos Santos, e passou a dominar o adversário, que começou a ter dificuldades para superar a intermediária. Aos 18 minutos, Mark Delgado cometeu pênalti – confirmado pelo VAR – sobre Erick Sanchez, e Brian Rodriguez cobrou sem chances para Hugo Lloris.

O treinador norte-americano Steve Cherundolo também promoveu mudanças, lançando, entre estas, o veterano Olivier Giroud, que forçou Luis Malagon a praticar boas defesas para evitar o empate. O América recuou de vez a partir de meia hora, certo que a vantagem seria suficiente, mas acabou tomando o gol, do brasileiro Igor Jesus, ele mesmo, ex-Flamengo, aos 43, escorando, de cabeça, escanteio batido por Bouanga. E o Los Angeles continuou pressionando. Não marcou, mas levou a partida para a prorrogação.

Bouanga

A equipe mexicana começou com sete substituições, e foi para cima do adversário, embora não conseguia nada além de cercar a área do time local, que optou por contra-ataques. No segundo tempo do acréscimo, os norte-americanos voltaram a ameaçar eventualmente, notadamente com Bouanga, que incomodava muito, embora o América mostrasse melhor futebol.

No entanto, ele, Bouanga, estava lá, e disse presente aos 115 minutos, quando recebeu de Giroud para bater de primeira: 2 a 1. O América não conseguiu reagir. O Flamengo terá Bouanga pela frente, dia 24, na Flórida.

