Com frango no Beira-Rio, Fluminense bate o Inter e se aproxima do G4 do Brasileirão

Kevin Serna marcou um dos gols do triunfo do Fluminense sobre o Internacional - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Com gols de Kevin Serna e Paulo Baya, o Fluminense foi superior ao Internacional e venceu por 2 a 0, no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, os comandados do técnico Renato Gaúcho voltaram para quinta colocação, com 20 pontos, a quatro do líder Flamengo, enquanto os donos da casa estacionaram na 14ª posição, com 11, apenas um a mais do que o Fortaleza, que está no Z4

O próximo compromisso do Colorado será no dia 12, às 21h30 (de Brasília), na Arena MV, contra o Atlético-MG. O Tricolor, por sua vez, só volta a atuar pela competição nacional em julho, visto que se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia neste novo torneio acontece dia 17, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, em Nova Jersey.

Tem estrela

Nos primeiros minutos, as duas equipes se estudaram bastante e trocaram passes. No entanto, na primeira grande oportunidade dos visitantes, Kevin Serna abriu o placar. Samuel Xavier fez boa jogada pelo meio e deu um lindo passe para o atacante tirar do arqueiro do Colorado e estufar a rede no Beira-Rio.

Em outra boa chegada do Tricolor, Serna arrancou pela esquerda e cruzou para a área. Anthoni fez a intervenção na grande área, contudo concedeu o rebote para Arias. O colombiano, entretanto, não aproveitou a oportunidade.

Donos da casa em ação

Na primeira chance do Inter, Wesley recebeu pela esquerda e finalizou de fora da área, mas não conseguiu ser perigoso e incomodar a meta de Fábio. Em outro momento do primeiro tempo, Vitinho ajeitou de cabeça para Bruno Henrique, que tentou de bicicleta e errou a bola. Na sobra, Alan Patrick finalizou, mas facilitou a vida do arqueiro tricolor.

Pênalti, mas impedimento

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense teve mais volume de jogo e controlou bem a partida. Arias arriscou de longe e levou perigo em sua finalização. Além disso, o colombiano recebeu um bom passe de Samuel Xavier e sofreu pênalti do goleiro Anthoni, entretanto a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada.

Paredão tricolor

Na etapa final, o Internacional subiu de produção. Antes disso, Arias cruzou de três dedos para Everaldo, mas a bola sobrou para Nonato. O meio-campista finalizou bem e obrigou Anthoni a fazer grande defesa. Na sequência, depois da falta cobrada por Alan Patrick, Wesley cabeceou para Fábio espalmar para fora.

Pressão colorada

A partir dos 20 do segundo tempo, os donos da casa foram para cima, mas abusaram das bolas alçadas na área. Por outro lado, a defesa do Fluminense teve uma atuação consistente e conseguiu coibir possíveis lances de perigo. Alan Patrick cobrou o escanteio, Lucca desviou e por pouco não surpreendeu Fábio.

Frango no Beira-Rio

Quando o Inter pressionava, o Tricolor sacramentou a vitória, fora de casa. Paulo Baya, que entrou no segundo tempo, avançou no contra-ataque, arriscou de longe, e Anthoni frangou ao não impedir uma bola defensável

INTERNACIONAL 0 x 2 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data/Hora: 01/6/2025, às 20h30

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Kevin Serna (10’/1ºT) (0-1); Paulo Baya (39’/2ºT) (0-2)

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando (Thiago Maia 19’/1ºT), Bruno Henrique (Lucca 23’/2ºT), Vitinho (Bruno Tabata 6’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley e Borré (Gustavo Prado – intervalo). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga 31’/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos (Lima 26’/2ºT), Martinelli (Ignácio 40’/2ºT) e Nonato; Arias, Kevin Serna (Paulo Baya 31’/2ºT) e Everaldo (Ganso 40’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Alan Patrick (INT);

Cartões Vermelho: –

