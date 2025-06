Piquerez cita gols sofridos pelo Palmeiras em quatro minutos e mira o Mundial: ???Evento muito importante???

O último jogo do Palmeiras antes da Copa do Mundo de Clubes não foi como todos no clube esperavam. Piquerez lamentou os gols sofridos muito rápido, pontuou que o time tentou reverter, mas não conseguiu, e virou a chave para o Mundial.

“Sofremos dois gols em menos de cinco minutos. Fomos buscar o resultado, mas não conseguimos. Mas agora temos que virar a chave e se preparar para o Mundial, que é um evento muito importante, para competir da melhor maneira e tentar ganhar”, declarou.

Agora o Verdão concentra suas atenções na competição da Fifa. A equipe divide o grupo A com o Al Ahly, Inter Miami e Porto. A estreia acontece no dia 15 deste mês, contra o clube português, às 19h (de Brasília), MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

Em seguida, o Alviverde mede forças com o Al Ahly, no dia 19 de junho, às 13h (de Brasília), no mesmo estádio da estreia. Por fim, no dia 23, encerra a primeira fase da competição encarando o Inter Miami de Lionel Messi, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, localizado nos subúrbios de Miami Gardens, no estado da Flórida.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Com a derrota para o Cruzeiro, o Palmeiras desceu três posições e agora ocupa a quarta colocação, com 22 pontos, dois a menos que o líder Flamengo.

Na 12ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras iria enfrentar o Juventude, no Allianz Parque, mas o duelo foi adiado por conta da participação do Alviverde no Mundial de Clubes.

