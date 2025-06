Filipe Luís esclarece peso da condição física de Pedro em goleada do Flamengo

Filipe Luís explica escolha por Bruno Henrique no lugar de Pedro em goleada do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Filipe Luís reconheceu que foi necessário ponderar algumas questões na decisão de escalar Bruno Henrique como centroavante no lugar de Pedro na goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, neste domingo (01). O técnico do Flamengo ressaltou que, além da característica de jogo, pesou a montagem da equipe baseado no critério físico. Afinal, trata-se do último compromisso antes do Mundial de Clubes.

“A escolha [por Bruno Henrique] se baseia no que achava ser melhor para a equipe, pelo o que necessitávamos. Também por se tratar de jogadores mais frescos. Pedro jogou outro dia… Então, optei por jogadores mais frescos para vencer o Fortaleza”, explicou.

Pedro entrou na segunda etapa e participou da origen da jogada do quinto gol rubro-negro. O atacante que desarmou Zé Welison para recuperar a bola para os donos da casa. Ainda que tenha terminado o jogo zerado, o camisa 9 se movimentou bem e criou oportunidades.

Evolução do time e Varela recebem elogios

O desempenho do lateral-direito Varela também ganhou destaque na análise do treinador. Filipe valorizou não apenas o crescimento técnico do uruguaio, mas também seu papel de liderança dentro do grupo.

“Um lateral completo. Não tem o mesmo físico que o Wesley, mas tem outras características. Ele sabe defender e atacar. Ele casa com o jogo que for, existem jogos que vai atacar mais e outros que vai atacar menos. O importante para mim é que se trata de alguém completo. Bom em todas as fases do jogo”, e concluiu:

“Além de um líder no vestiário, é um cara sensacional de se trabalhar. Fico muito feliz de ele ter superado a perda da mãe dele e estar aqui conosco”, declarou Filipe Luís.

Varela deu assistência para Michael no quarto gol da goleada e quase deixou o dele no primeiro tempo, em bela jogada individual após passe de Gerson. A atuação consolidou sua importância na estrutura defensiva e ofensiva da equipe.

Flamengo na liderança antes do Mundial

O Rubro-Negro chegou aos 24 pontos com a goleada deste domingo (01), no Maracanã. Com isso, despediu-se temporariamente do Brasileiro na liderança do torneio — à frente do Cruzeiro, com 23. A equipe superou o Fortaleza com gols de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael.

O Flamengo agora embarca rumo aos Estados Unidos para estrear na Copa do Mundo de Clubes no dia 16 de junho, diante do Espérance, da Tunísia, às 22h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.