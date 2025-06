Abel diz que gols sofridos no início comprometeram estratégia do Palmeiras: ???Não é normal???

Para o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, os gols sofridos pela sua equipe, no início do duelo com o Cruzeiro, comprometeram a estratégia que o time tinha para o confronto. O treinador destacou que isto não é normal, mas que acontece.

“Muito difícil dar resposta quando em três minutos sofre dois gols. Concordo que o Cruzeiro marcou alto, foi competitivo, foi agressivo e foi melhor. Não tem muito o que dizer quando sofre dois gols em três minutos. Condiciona muito a parte estratégica e anímica. Não é normal, mas acontece nos jogos. Somos fortes nas bolas paradas, mas não conseguimos fazer o que fosse nos outros jogos”, começou dizendo.

“Devíamos e poderíamos ter entrado mais ligados no jogo mais rápido. Teve chute do Mauricio e Emiliano que passou perto. Infelizmente o gol veio mais tarde, nosso adversário foi justo vencedor. Tivemos algumas dificuldades, não conseguimos entrar no jogo mais cedo. Uma pena nosso gol não ter entrado antes”, completou.

Este é o segundo revés seguido do Alviverde no Brasileirão. Para voltar ao caminho das vitórias, Abel Ferreira pontua que o time precisa melhorar em alguns quesitos.

“É difícil falar de estratégia quando se leva dois gols em cinco minutos. É difícil pegar a prancheta com isso. Como levar um gol com jogadores alto no primeiro gol. Para ter gols tem que ter erros. Temos que melhorar em algumas coisas, como a bola parada”, analisou.

Próximo jogo do Palmeiras

Agora, o Palmeiras vira a chave e volta suas atenções na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão estreia na competição no dia 15 de junho, quando mede forças com o Porto, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Além dos portugueses, a equipe paulista divide o grupo A do torneio com o Al Ahly e Inter Miami.

